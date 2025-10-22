Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Berrettini-Popyrin diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE

Berrettini-Popyrin diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE

Matteo sfida l'australiano: in palio la qualificazione al secondo turno dell'Open austriaco. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Tagsatp 500 viennaBerrettini-Popyrin
Aggiorna

VIENNA (AUSTRIA) - È il giorno del debutto di Matteo Berrettini all'Erste Bank Open, Atp 500 in corso al 'Wiener Stadthalle' di Vienna. L'azzurro (n.59 del mondo) - reduce dall'eliminazione a Stoccolma per mano di Ugo Humbert - sfida al primo turno l'austriaco Alexei Popyrin. In palio c'è la qualificazione al secondo turno dell'Open viennese. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

13:20

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

13:10

Berrettini e quel tatuaggio sul dolore, cosa c'è scritto e perché l'ha fatto: "Voglio ricordarmi sempre una cosa..."

Il tennista italiano ha parlato del suo rapporto con il dolore: "Se incanalato bene è un'ottima fonte di energia, altrimenti ti butta giù". APPROFONDISCI

13:00

Berrettini-Popyrin, i precedenti

Il tennista azzurro è avanti 2-1 nei confronti diretti, ma le sue vittorie risalgono al 2019 (US Open) e al 2021 (proprio a Vienna). Nella sfida più recente, Parigi 2024, è stato invece l'australiano a trionfare.

12:50

Berrettini: "Mi sento meglio, sono pronto per la Coppa Davis". Sugli allenamenti con Sinner...

A poche dall'esordio all'Atp 500 di Vienna con Popyrin, Matteo vuole lasciarsi alle spalle un'annata complicata: "Ora voglio spingermi oltre i miei limiti". LEGGI TUTTO

12:40

Berrettini-Popyrin, dove vedere la partita in tv e in streaming

L'incontro di primo turno dell'Open viennese tra Matteo e Alexei è visibile in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento ma anche in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

12:30

Atp 500 Vienna, Berrettini-Popyrin: quando e a che ora si gioca

La sfida tra Matteo e Alexei, valida per il primo turno dell'Open viennese, andrà in scena oggi (mercoledì 22 ottobre) sul Campo centrale del 'Wiener Stadthalle' come primo match di giornata con inizio previsto a partire dalle 13:30.

Wiener Stadthalle, Vienna (Austria)

