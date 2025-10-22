Berrettini-Popyrin diretta Atp Vienna: segui la partita di oggi. Tennis LIVE
VIENNA (AUSTRIA) - È il giorno del debutto di Matteo Berrettini all'Erste Bank Open, Atp 500 in corso al 'Wiener Stadthalle' di Vienna. L'azzurro (n.59 del mondo) - reduce dall'eliminazione a Stoccolma per mano di Ugo Humbert - sfida al primo turno l'austriaco Alexei Popyrin. In palio c'è la qualificazione al secondo turno dell'Open viennese. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
13:20
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835
13:10
Il tennista italiano ha parlato del suo rapporto con il dolore: "Se incanalato bene è un'ottima fonte di energia, altrimenti ti butta giù".
13:00
Berrettini-Popyrin, i precedenti
Il tennista azzurro è avanti 2-1 nei confronti diretti, ma le sue vittorie risalgono al 2019 (US Open) e al 2021 (proprio a Vienna). Nella sfida più recente, Parigi 2024, è stato invece l'australiano a trionfare.
12:50
A poche dall'esordio all'Atp 500 di Vienna con Popyrin, Matteo vuole lasciarsi alle spalle un'annata complicata: "Ora voglio spingermi oltre i miei limiti".
12:40
Berrettini-Popyrin, dove vedere la partita in tv e in streaming
L'incontro di primo turno dell'Open viennese tra Matteo e Alexei è visibile in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento ma anche in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
12:30
Atp 500 Vienna, Berrettini-Popyrin: quando e a che ora si gioca
La sfida tra Matteo e Alexei, valida per il primo turno dell'Open viennese, andrà in scena oggi (mercoledì 22 ottobre) sul Campo centrale del 'Wiener Stadthalle' come primo match di giornata con inizio previsto a partire dalle 13:30.