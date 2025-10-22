Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Berrettini: "Mi sento meglio, sono pronto per la Coppa Davis". Sugli allenamenti con Sinner...

A poche dall'esordio all'Atp 500 di Vienna con Popyrin, Matteo vuole lasciarsi alle spalle un'annata complicata: "Ora voglio spingermi oltre i miei limiti"
TagsBerrettiniCoppa Davissinner

VIENNA (AUSTRIA) - È un Matteo Berrettini carico quello che si prepara all'esordio all'Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro, n.59 del mondo, è atteso dalla sfida del primo turno dell'Open austriaco con l'australiano Alexei Popyrin (qui i dettagli). Un appuntamento importante che precede la fase finale di Coppa Davis (in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre), torneo che Berrettini disputerà da protagonista con l'Italia di capitan Volandri: "Come sempre, è una grandissima emozione, un grandissimo onore rappresentare tutti gli italiani, tutti i ragazzi del tennis", sottolinea il tennista romano ai microfoni di Sky Sport. "È ovvio - prosegue Berrettini che ci siano ancora dei tornei da giocare, sono pre-convocazioni ma il fatto che il mio nome sia lì e che mi renda tra i candidati a indossare la maglia azzurra, mi fa sempre molto, molto felice".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

Berrettini: "Voglio spingermi oltre i miei limiti"

"Come sto? Molto meglio: è uno dei motivi per cui sono andato in Asia e ora sono qui a Vienna", spiega Matteo. "Lo stop è stato importante per tanti motivi, ma mi ha fatto ancora una volta ricentrare e ribilanciare. Mi ha permesso di riflettere, arrivare a capire che quello che voglio fare è giocare, divertirmi, spingermi oltre i miei limiti". L'azzurro è infatti reduce da un 2025 molto complicato sia a livello fisico che psicologico. Per ritrovare lo smalto dei tempi migliori serve però tempo e Berrettini ne è consapevole: "Non ho mai nascosto che ci siano stati momenti difficili da gestire - ammette Matteo - ma la cosa più importante è ritrovare la serenità per fare quello che sto facendo. So bene che il tennis sia uno sport che ha bisogno di tempo e di ritmo, ma le sensazioni che ho in campo sono buone. Forse non ancora per una partita intera, ma per un set e mezzo sì. Ho tanta fiducia nel lavoro che sto facendo".

Berrettini: "Gli allenamenti con Sinner? Ho notato una cosa..."

"Il tennis - spiega ancora Matteo - ha bisogno di tante cose per essere giocato a questo livello. Si comincia dalla parte fisica, mentale, dalla cura verso i colpi, l’attenzione, l’attivazione che serve per arrivare a uno stato di forma importante. Gli allenamenti a Montecarlo con Sinner? Ho notato subito una cosa: non giocavo da tanto tempo, ma il livello è rimasto bene o male lo stesso", racconta l'azzurro. "Mi sono sentito a mio agio, nonostante fossero passate settimane dall’ultima volta in cui avevo impugnato una racchetta. È una cosa che resta, quella. Quell’entusiasmo resta sempre. E poi ci sono degli automatismi: riconoscere certe situazioni che solo chi fa sport a questo livello può capire. Per fortuna non sono andati via e dimostrano che non ci metta molto a tornare a un livello abbastanza buono".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

VIENNA (AUSTRIA) - È un Matteo Berrettini carico quello che si prepara all'esordio all'Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro, n.59 del mondo, è atteso dalla sfida del primo turno dell'Open austriaco con l'australiano Alexei Popyrin (qui i dettagli). Un appuntamento importante che precede la fase finale di Coppa Davis (in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre), torneo che Berrettini disputerà da protagonista con l'Italia di capitan Volandri: "Come sempre, è una grandissima emozione, un grandissimo onore rappresentare tutti gli italiani, tutti i ragazzi del tennis", sottolinea il tennista romano ai microfoni di Sky Sport. "È ovvio - prosegue Berrettini che ci siano ancora dei tornei da giocare, sono pre-convocazioni ma il fatto che il mio nome sia lì e che mi renda tra i candidati a indossare la maglia azzurra, mi fa sempre molto, molto felice".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

Da non perdere

Berrettini-Popyrin, tutte le infoBerrettini e il tatuaggio sul dolore
1
Berrettini: "Mi sento meglio, sono pronto per la Coppa Davis". Sugli allenamenti con Sinner...
2
Berrettini: "Voglio spingermi oltre i miei limiti"