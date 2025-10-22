Berrettini: "Mi sento meglio, sono pronto per la Coppa Davis". Sugli allenamenti con Sinner...

Berrettini: "Voglio spingermi oltre i miei limiti"

"Come sto? Molto meglio: è uno dei motivi per cui sono andato in Asia e ora sono qui a Vienna", spiega Matteo. "Lo stop è stato importante per tanti motivi, ma mi ha fatto ancora una volta ricentrare e ribilanciare. Mi ha permesso di riflettere, arrivare a capire che quello che voglio fare è giocare, divertirmi, spingermi oltre i miei limiti". L'azzurro è infatti reduce da un 2025 molto complicato sia a livello fisico che psicologico. Per ritrovare lo smalto dei tempi migliori serve però tempo e Berrettini ne è consapevole: "Non ho mai nascosto che ci siano stati momenti difficili da gestire - ammette Matteo - ma la cosa più importante è ritrovare la serenità per fare quello che sto facendo. So bene che il tennis sia uno sport che ha bisogno di tempo e di ritmo, ma le sensazioni che ho in campo sono buone. Forse non ancora per una partita intera, ma per un set e mezzo sì. Ho tanta fiducia nel lavoro che sto facendo".