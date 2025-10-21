Lo Cicero duro su Sinner: "È una questione di rispetto"

Ospite a Radio1 Sport Rai, queste sono le parole di Lo Cicero su Sinner: "Penso che sia una questione di rispetto nei confronti del Paese. È vero che Sinner ha giocato tanto, è vero che i tornei sono molto lunghi e quindi ha bisogno di riposo, nessuno lo mette in dubbio, però poteva gestire in maniera diversa la cosa. Mi dispiace ma è un no alla propria Nazionale, e se lo fai nel rugby vieni squalificato. Tutti gli sport di squadra sono composti da singoli, che contribuiscono alla composizione del gruppo e la stessa cosa vale anche per il tennis, in Davis si lavora di squadra - ha detto ancora Lo Cicero -. Ripeto, mi dispiace perché in questo contesto lui sta lasciando la sua squadra. E poi lui rappresenta un esempio per tantissimi giovani. Mi auguro che Sinner possa rivedere la sua posizione e possa rappresentare l'Italia senza ulteriori problemi. Lo farei ragionare, gli farei capire quanto è importante che lui partecipi agli impegni in maglia azzurra. Probabilmente deve essere anche incoraggiato".