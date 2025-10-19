Sinner-Altmaier, primo turno Atp 500 Vienna: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner comincerà il suo cammino nell' ATP 500 di Vienna contro Daniel Altmaier . Per il secondo torneo consecutivo sarà dunque il tedesco il primo avversario di Sinner , che già a Shanghai aveva debuttato contro il numero 51 del ranking. Reduce dalla vittoria del Six Kings Slam, in Arabia Saudita, Sinner riparte dal cemento indoor dell'Austria, dove nel 2023 si era laureato campione . L'obiettivo a lungo termine rimangono le ATP Finals di Torino, ma l'azzurro ovviamente proverà a far bene anche nell'Erste Bank Open, soprattutto perché 500 punti potrebbero fare comodo nella rincorsa al numero uno del mondo occupato da Alcaraz il prossimo anno.

Sinner-Altmaier, orario e quando si gioca

La sfida di primo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Sinner e Altmaier è in programma lunedì 20 oppure martedì 21 ottobre. Si giocherà sul campo principale, mentre non è stato ancora reso noto l'orario.

I precedenti tra Sinner e Altmaier

Sinner conduce 2-1 nei confronti diretti. Ha vinto la prima sfida, allo US Open 2022, mentre è stato sconfitto al Roland Garros 2023. Nel match più recente, a Shanghai 2025, è stato Jannik a trionfare con un doppio 6-3.

Dove vedere il match in tv

L'incontro di Jannik Sinner verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. La sfida sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835