Panatta e la gag su Sinner: "Non ne posso più, mi fermano per strada, ma che ne so..."

Adriano Panatta è stato tra i protagonisti dell'undicesima edizione del Premio "Giuseppe Colalucci", il riconoscimento nato dall'idea di Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e dedicato alla figura dell'avvocato e giornalista Giuseppe Colalucci, storico direttore del Tifone. Nella serata che ha avuto luogo al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, durante il suo intervento la leggenda del tennis azzurro ha avuto modo di parlare del suo tifo per la Roma, di Jannik Sinner e della scelta del numero due del mondo di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis. "Non so per quale motivo sono diventato romanista, forse perché da bambino mi hanno portato a vedere la Roma - le parole di Panatta -. Mio fratello è romanista, tutti quanti romanisti, tranne mio padre che è laziale. La squadra che porto nel cuore? Quella che ha vinto il primo scudetto, mi ha regalato gioie infinite. Le tifoserie sono tutte uguali, ma quella della Roma quando vai all'Olimpico ha qualcosa di diverso".