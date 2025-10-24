Panatta e la gag su Sinner: "Non ne posso più, mi fermano per strada, ma che ne so..."
Adriano Panatta è stato tra i protagonisti dell'undicesima edizione del Premio "Giuseppe Colalucci", il riconoscimento nato dall'idea di Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e dedicato alla figura dell'avvocato e giornalista Giuseppe Colalucci, storico direttore del Tifone. Nella serata che ha avuto luogo al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, durante il suo intervento la leggenda del tennis azzurro ha avuto modo di parlare del suo tifo per la Roma, di Jannik Sinner e della scelta del numero due del mondo di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis. "Non so per quale motivo sono diventato romanista, forse perché da bambino mi hanno portato a vedere la Roma - le parole di Panatta -. Mio fratello è romanista, tutti quanti romanisti, tranne mio padre che è laziale. La squadra che porto nel cuore? Quella che ha vinto il primo scudetto, mi ha regalato gioie infinite. Le tifoserie sono tutte uguali, ma quella della Roma quando vai all'Olimpico ha qualcosa di diverso".
Panatta: "Sinner? Non ne posso più"
Interrogato su Sinner e sulla scelta di rinunciare alla Davis, l'ex campione del Roland Garros ha scherzato: "Non ne posso più. Mi fermano per strada e mi chiedono come sta Sinner. Ma perché io dovrei sapere come sta Sinner. Il momento storico di oggi non può essere paragonato al nostro degli anni '70. Sono cambiati i parametri e le priorità dei giocatori. Io al suo posto avrei giocato ma non sono contro la sua decisione perché oggi sono completamente diverse le condizioni. C'è un team intorno che lo consiglio, io quando giocavo facevo tutto da solo. Oggi i giocatori non li vedi mai, solo in campo o in conferenza stampa. Per me era meglio prima, adesso è tutto esagerato. Anche per il calendario, i giocatori possono decidere a quali tornei prendere parte".