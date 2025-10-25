Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Bruno Vespa attacca ancora Sinner e mette in mezzo anche Mattarella: la nuova polemica social

Il giornalista e conduttore torna a schierarsi contro il numero due del mondo dopo la decisione di rinunciare alla Coppa Davis
2 min
Tagsjannik sinnerBruno VespaCoppa Davis

Bruno Vespa di nuovo contro Jannik Sinner. Il giornalista e conduttore qualche giorno fa si era scagliato duramente contro il numero due del mondo criticando la decisione di rinunciare alle Finals di Coppa Davis 2025. Un attacco che non era riuscito benissimo per via di una clamorosa gaffe, poi corretta. "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna" - aveva scritto Vespa confondendo il nome di Carlos Alcaraz.

Vespa ancora contro Sinner

Mentre la decisione dell'azzurro continua a far discutere, Vespa è tornato a twittare sull'argomento, stavolta tirando in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia - le parole di Vespa -, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. Serve altro?". Il riferimento è al rifiuto da parte di Sinner dell'invito di Mattarella dopo la Coppa Davis vinta nel 2024 e anche alla rinuncia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

