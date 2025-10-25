Bruno Vespa attacca ancora Sinner e mette in mezzo anche Mattarella: la nuova polemica social

Bruno Vespa di nuovo contro Jannik Sinner. Il giornalista e conduttore qualche giorno fa si era scagliato duramente contro il numero due del mondo criticando la decisione di rinunciare alle Finals di Coppa Davis 2025. Un attacco che non era riuscito benissimo per via di una clamorosa gaffe, poi corretta. "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale. Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna" - aveva scritto Vespa confondendo il nome di Carlos Alcaraz.