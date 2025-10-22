Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bruno Vespa attacca Sinner sui social, poi fa una gaffe clamorosa su Alcaraz: i social lo massacrano

Il giornalista e conduttore contro il campione altoatesino. Poi loda il numero uno al mondo ma commette un terribile errore
3 min
TagsBruno VespasinnerAlcaraz

Polemica social infuocata per Bruno Vespa, che nelle ultime ore ha preso di mira Jannik Sinner con un post su X (ex Twitter) destinato a far discutere. Il giornalista ha criticato duramente il tennista altoatesino per la sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis con la nazionale italiana, scrivendo: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale".

Bruno Vespa critica Sinner e commette una gaffe su Alcaraz

Una frase che ha sollevato un’ondata di reazioni indignate, amplificata da una clamorosa gaffe: Vespa ha concluso il post scrivendo "Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna", confondendo evidentemente Carlos Alcaraz con un fantomatico "Alvarez". Continua dunque a far chiacchierare l'ultima decisione di Sinner. Non è la prima volta che rinuncia a eventi clou, non solo la Davis ma anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Senza dimenticare l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'invito di Amadeus al Festival di Sanremo.

Bruno Vespa contro Sinner, è bufera sui social

Intanto la risposta del web alle parole di Bruno Vespa non si è fatta attendere. Molti utenti hanno difeso a spada tratta Sinner, sottolineando il suo valore sportivo e personale: "Forza Jannik sempre! Lo spagnolo si chiama Alcaraz! Un italiano tifa Sinner perché è un professionista serio, educato e un orgoglio per il Paese", ha scritto un utente. Altri invece hanno preso la via dell’ironia: "Però Alvarez, il grande, irreprensibile Alvarez. Non sapevo facesse anche tennis". Un altro follower ha osservato: "Spero ti abbiano hackerato il profilo, perché questa roba non si può sentire".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Bruno Vespa, il costo dei plasticiLo Cicero, stoccata a Sinner