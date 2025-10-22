Bruno Vespa attacca Sinner sui social, poi fa una gaffe clamorosa su Alcaraz: i social lo massacrano

Polemica social infuocata per Bruno Vespa , che nelle ultime ore ha preso di mira Jannik Sinner con un post su X (ex Twitter) destinato a far discutere. Il giornalista ha criticato duramente il tennista altoatesino per la sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis con la nazionale italiana, scrivendo: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua madre), risiede a Montecarlo, si rifiuta di giocare per la nazionale".

Bruno Vespa critica Sinner e commette una gaffe su Alcaraz

Una frase che ha sollevato un’ondata di reazioni indignate, amplificata da una clamorosa gaffe: Vespa ha concluso il post scrivendo "Onore ad Alvarez che gioca la Coppa Davis con la sua Spagna", confondendo evidentemente Carlos Alcaraz con un fantomatico "Alvarez". Continua dunque a far chiacchierare l'ultima decisione di Sinner. Non è la prima volta che rinuncia a eventi clou, non solo la Davis ma anche le Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. Senza dimenticare l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'invito di Amadeus al Festival di Sanremo.

Bruno Vespa contro Sinner, è bufera sui social

Intanto la risposta del web alle parole di Bruno Vespa non si è fatta attendere. Molti utenti hanno difeso a spada tratta Sinner, sottolineando il suo valore sportivo e personale: "Forza Jannik sempre! Lo spagnolo si chiama Alcaraz! Un italiano tifa Sinner perché è un professionista serio, educato e un orgoglio per il Paese", ha scritto un utente. Altri invece hanno preso la via dell’ironia: "Però Alvarez, il grande, irreprensibile Alvarez. Non sapevo facesse anche tennis". Un altro follower ha osservato: "Spero ti abbiano hackerato il profilo, perché questa roba non si può sentire".