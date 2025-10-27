Fazio fa i complimenti a Sinner: “Ha fatto molto bene a non giocare la Davis”

"Jannik Sinner fa bene a non giocare la Coppa Davis". Fabio Fazio , nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, prende posizione sulla scelta del numero due al mondo, che si è aggiudicato il torneo di Vienna, battendo in finale Zverev, di non disputare la Coppa Davis con la Nazionale . Una scelta che ha fatto discutere e generato polemiche.

Fazio e la presa di posizione su Sinner

"Posso dire una cosa su Sinner, molto impopolare? - dice Fazio - Fa bene a non giocare la Coppa Davis? Io adoro il tennis, ma non è una scelta semplice", ha detto il conduttore. "Tu sei un grande tennista - ribatte scherzosamente Luciana Littizzetto - quindi detto da te...". "Ho una grande quantità di insalatiere a casa", ha chiuso Fazio.