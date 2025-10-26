Sinner-Zverev diretta Atp Vienna: segui la finale di oggi live

13:55

Atp 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

13:45

Zverev a caccia di una vittoria contro un Top 5

Il tedesco guida 4-3 nei confronti diretti, ma ha ceduto negli ultimi due incontri, tra cui la finale degli Australian Open di gennaio. Sta ancora inseguendo la sua prima vittoria contro un Top-5 da quando superò Alcaraz (n.3) alle Nitto ATP Finals dello scorso novembre. In caso di trionfo a Vienna, diventerebbe il quarto giocatore capace di ottenere cinque successi contro Sinner nel circuito maggiore, dopo Alcaraz (10), Medvedev (7) e Tsitsipas (6).

13:27

Sinner a Vienna: il dato che lo esalta

Sinner non ha ancora perso un set questa settimana e potrebbe diventare il quarto campione a Vienna a vincere il titolo senza perdere un set, il primo da Rublev nel 2020.

13:11

Sinner a caccia di un record

In caso di successo contro Zverev, l’azzurro diventerebbe il terzo tennista capace di conquistare tre titoli sul cemento nel 2025, dopo i trionfi agli Australian Open e a Pechino, raggiungendo Alcaraz (4) e Auger-Aliassime (3). Inoltre, il 24enne avrebbe l’occasione di entrare nella ristretta lista dei giocatori capaci di vincere il torneo di Vienna senza perdere un set, impresa riuscita solo a Anders Jarryd (1990), Ivan Ljubicic (2005 e 2006) e Andrey Rublev (2020).

12:56

I precedenti tra Sinner e Zverev

Quello di Vienna sarà l’ottavo confronto tra i due, con il tedesco in vantaggio 4-3 nei precedenti. L’ultimo incrocio risale alla finale dell’Australian Open di gennaio, dove l’azzurro ebbe la meglio in tre set. Zverev è uno dei pochi giocatori a vantare un bilancio positivo contro Sinner, ma una vittoria nella capitale austriaca permetterebbe all’altoatesino di ristabilire la parità.

12:42

Sinner-Zverev in tv: dove vedere il match

La finale dell'Atp 500 di Vienna va in scena alle ore 14. Qui tutte le info su dove vederla in tv e in streaming.

12:41

I numeri di Sinner

L’altoatesino è imbattuto da 20 partite sui campi in cemento indoor del circuito ATP e punta al suo 22° trofeo in carriera. In caso di successo, diventerebbe il terzo giocatore tra i primi due del ranking mondiale a trionfare a Vienna, dopo Sampras (n.1 nel 1998) e Murray (n.2 nel 2016).

12:30

Sinner sfida Zverev per il titolo

Le prime due teste di serie del torneo, rispettivamente numero 2 e numero 3 del mondo, si sfideranno nella finale dell’Erste Bank Open, prestigioso ATP 500 in scena a Vienna. Si inizia alle 14.