Sinner-Zverev diretta Atp Vienna: segui la finale di oggi live
A 272 giorni dalla finale dell’Australian Open, Jannik Sinner ritrova Alexander Zverev, questa volta con in palio il titolo dell’ATP 500 di Vienna. L’altoatesino arriva all’atto conclusivo dopo una vittoria convincente su Alex De Minaur (6-3, 6-4) e un percorso impeccabile, senza aver ceduto un solo set. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
13:55
Atp 500 Vienna, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.345
SECONDO TURNO – € 40.025
QUARTI DI FINALE – € 74.980
SEMIFINALE – € 146.765
FINALE – € 275.390
VINCITORE – € 511.835
13:45
Zverev a caccia di una vittoria contro un Top 5
Il tedesco guida 4-3 nei confronti diretti, ma ha ceduto negli ultimi due incontri, tra cui la finale degli Australian Open di gennaio. Sta ancora inseguendo la sua prima vittoria contro un Top-5 da quando superò Alcaraz (n.3) alle Nitto ATP Finals dello scorso novembre. In caso di trionfo a Vienna, diventerebbe il quarto giocatore capace di ottenere cinque successi contro Sinner nel circuito maggiore, dopo Alcaraz (10), Medvedev (7) e Tsitsipas (6).
13:27
Sinner a Vienna: il dato che lo esalta
Sinner non ha ancora perso un set questa settimana e potrebbe diventare il quarto campione a Vienna a vincere il titolo senza perdere un set, il primo da Rublev nel 2020.
13:11
Sinner a caccia di un record
In caso di successo contro Zverev, l’azzurro diventerebbe il terzo tennista capace di conquistare tre titoli sul cemento nel 2025, dopo i trionfi agli Australian Open e a Pechino, raggiungendo Alcaraz (4) e Auger-Aliassime (3). Inoltre, il 24enne avrebbe l’occasione di entrare nella ristretta lista dei giocatori capaci di vincere il torneo di Vienna senza perdere un set, impresa riuscita solo a Anders Jarryd (1990), Ivan Ljubicic (2005 e 2006) e Andrey Rublev (2020).
12:56
I precedenti tra Sinner e Zverev
Quello di Vienna sarà l’ottavo confronto tra i due, con il tedesco in vantaggio 4-3 nei precedenti. L’ultimo incrocio risale alla finale dell’Australian Open di gennaio, dove l’azzurro ebbe la meglio in tre set. Zverev è uno dei pochi giocatori a vantare un bilancio positivo contro Sinner, ma una vittoria nella capitale austriaca permetterebbe all’altoatesino di ristabilire la parità.
12:42
Sinner-Zverev in tv: dove vedere il match
La finale dell'Atp 500 di Vienna va in scena alle ore 14. Qui tutte le info su dove vederla in tv e in streaming.
12:41
I numeri di Sinner
L’altoatesino è imbattuto da 20 partite sui campi in cemento indoor del circuito ATP e punta al suo 22° trofeo in carriera. In caso di successo, diventerebbe il terzo giocatore tra i primi due del ranking mondiale a trionfare a Vienna, dopo Sampras (n.1 nel 1998) e Murray (n.2 nel 2016).
12:30
Sinner sfida Zverev per il titolo
Le prime due teste di serie del torneo, rispettivamente numero 2 e numero 3 del mondo, si sfideranno nella finale dell’Erste Bank Open, prestigioso ATP 500 in scena a Vienna. Si inizia alle 14.
Vienna