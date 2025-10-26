La bellissima reazione del papà di Sinner dopo la vittoria del figlio a Vienna: si alza in piedi e...

L'ATP 500 di Vienna continua a regalare gioie a Jannik Sinner , che dopo il titolo conquistato nel 2023 è tornato a laurearsi campione. Lo ha fatto al termine di una sofferta finale contro il tedesco Alexander Zverev, dalla quale è uscito vittorioso con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 . Quarto trofeo stagionale per il tennista azzurro , capace di ottenere anche la sua ventunesima vittoria consecutiva sul cemento indoor. Se il trionfo di Vienna è stato speciale, uno dei motivi è perché l'ha condiviso con le persone a lui più care. In Austria sono infatti arrivati tanti suoi familiari che, sparsi tra il box e il resto del Center Court, hanno celebrato le sue vittorie. Proprio papà Hanspeter è stato inquadrato dalle telecamere dopo il match point mentre festeggiava il titolo del figlio .

La reazione del papà di Sinner

Dopo aver conquistato l'ultimo punto di un'intensa finale, Sinner ha alzato le braccia al cielo e ha guardato in direzione del suo angolo, lasciandosi andare a un bel sorriso. Un entusiasmo ricambiato e una felicità presente soprattutto sul volto di Hanspeter, che ha sorriso a sua volta e ha applaudito il figlio. Poco dopo Jannik si è avvicinato all'angolo per festeggiare e, oltre ad abbracciare tra gli altri Darren Cahill e Simone Vagnozzi, si è concesso un bel momento con suo padre. I due si sono stretti la mano e Hanspeter gli ha ripetuto più volte "Bravissimo".