La bellissima reazione del papà di Sinner dopo la vittoria del figlio a Vienna: si alza in piedi e...
L'ATP 500 di Vienna continua a regalare gioie a Jannik Sinner, che dopo il titolo conquistato nel 2023 è tornato a laurearsi campione. Lo ha fatto al termine di una sofferta finale contro il tedesco Alexander Zverev, dalla quale è uscito vittorioso con il punteggio di 3-6 6-3 7-5. Quarto trofeo stagionale per il tennista azzurro, capace di ottenere anche la sua ventunesima vittoria consecutiva sul cemento indoor. Se il trionfo di Vienna è stato speciale, uno dei motivi è perché l'ha condiviso con le persone a lui più care. In Austria sono infatti arrivati tanti suoi familiari che, sparsi tra il box e il resto del Center Court, hanno celebrato le sue vittorie. Proprio papà Hanspeter è stato inquadrato dalle telecamere dopo il match point mentre festeggiava il titolo del figlio.
La reazione del papà di Sinner
Dopo aver conquistato l'ultimo punto di un'intensa finale, Sinner ha alzato le braccia al cielo e ha guardato in direzione del suo angolo, lasciandosi andare a un bel sorriso. Un entusiasmo ricambiato e una felicità presente soprattutto sul volto di Hanspeter, che ha sorriso a sua volta e ha applaudito il figlio. Poco dopo Jannik si è avvicinato all'angolo per festeggiare e, oltre ad abbracciare tra gli altri Darren Cahill e Simone Vagnozzi, si è concesso un bel momento con suo padre. I due si sono stretti la mano e Hanspeter gli ha ripetuto più volte "Bravissimo".