domenica 26 ottobre 2025
Quanto ha guadagnato Sinner con il trionfo a Vienna: la cifra è incredibile

Il tennista azzurro ha superato in finale Alexander Zverev e ha conquistato il secondo titolo in carriera nell'ATP 500 austriaco dopo quello del 2023
2 min
Tagsjannik sinneratp 500 vienna

Jannik Sinner è il campione dell'ATP 500 di Vienna. Si conferma pressoché ingiocabile sul cemento indoor il tennista italiano, che grazie al successo ai danni di Alexander Zverev ha prolungato la sua striscia di vittorie consecutive su questa superficie. Imbattuto da 21 partite, nella finale dell'Erste Bank Open si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, ottenendo il secondo titolo della carriera a Vienna dopo quello vinto due anni fa. Sinner ha inoltre pareggiato il conto nei precedenti con Zverev, che ora recita 4-4, e ha sollevato al cielo il quarto trofeo del suo 2025 dopo l'Australian Open, Wimbledon e il China Open.

Sinner trionfa a Vienna: le cifre e i guadagni

Grazie il successo a Vienna, Sinner ha messo in cascina una cifra complessiva pari a 511.835 euro. Insieme al compenso in termini di montepremi, l'italiano ha anche conquistato 500 punti validi per il ranking Atp, che gli permettono di accorciare le distanze da Carlos Alcaraz, infiammando così la lotta per il primo posto della classifica mondiale.

ATP 500 Vienna, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.345

SECONDO TURNO – € 40.025

QUARTI DI FINALE – € 74.980

SEMIFINALE – € 146.765

FINALE – € 275.390

VINCITORE – € 511.835

Tutte le news di Sinner

