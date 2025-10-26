Quanto ha guadagnato Sinner con il trionfo a Vienna: la cifra è incredibile

Jannik Sinner è il campione dell'ATP 500 di Vienna. Si conferma pressoché ingiocabile sul cemento indoor il tennista italiano, che grazie al successo ai danni di Alexander Zverev ha prolungato la sua striscia di vittorie consecutive su questa superficie. Imbattuto da 21 partite, nella finale dell'Erste Bank Open si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, ottenendo il secondo titolo della carriera a Vienna dopo quello vinto due anni fa. Sinner ha inoltre pareggiato il conto nei precedenti con Zverev, che ora recita 4-4, e ha sollevato al cielo il quarto trofeo del suo 2025 dopo l'Australian Open, Wimbledon e il China Open.