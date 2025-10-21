Zverev non ci sta e attacca frontalmente Becker: “Mi critica? Quello che cerca è solo…”

Nervi tesi in Germania tra Alexander Zverev e Boris Becker , vale a dire il presente e il passato del tennis tedesco. L'attuale numero 3 al mondo non ha infatti gradito l'ultima uscita dell'ex campione di Wimbledon , che in occasione di un podcast con Andrea Petkovic - altra tennista tedesca - non aveva risparmiato critiche a Sascha: "Pensavo che dopo Wimbledon il suo rendimento sarebbe migliorato, invece non è successo niente di nuovo. Se le cose andassero bene gli farei volentieri i complimenti, invece devo ammettere di essere un po' preoccupato . La mia impressione è che, volendo uscire dalla sua comfort zone, faccia un passo avanti per poi farne due indietro". Le parole sono arrivate al diretto interessato, che ha risposto per le rime.

Zverev replica piccato a Becker

Intervenuto ai microfoni della BILD da Vienna, dove sarà tra i protagonisti dell'Erste Bank Open, Zverev ha detto la sua sui commenti del connazionale: "A essere onesti, credo che non gli importi molto di me. Penso che invece stia cercando solo un po' di attenzione e la ottenga tramite me. Purtroppo è così. Ma ormai non mi interessa più. Tutto si sistemerà e sono fiducioso che ritroverò la mia forma e giocherò di nuovo un buon tennis". Nonostante non stia attraversando un momento facile, il tennista di Amburgo non perde l'ottimismo, anzi guarda con fiducia agli ultimi appuntamenti della stagione: "Adesso ci sono tornei indoor che mi piacciono molto, come Vienna e Parigi, dove ad esempio ho vinto l'anno scorso. Penso che potrò esprimere nuovamente un buon livello".