Un Sinner inedito confessa a Wimbledon: "Ho bevuto parecchio, mi gira tutto"

Domenica 13 luglio è stata una giornata particolarmente lunga per Jannik Sinner, che ha dovuto attendere le 16 inglesi per scendere in campo per la finale. L'azzurro ha poi impiegato 3 ore e 6 minuti per battere Carlos Alcaraz e laurearsi campione a Wimbledon per la prima volta in carriera. Ma la sua serata non è finita lì perché dopo le interviste, la conferenza stampa e tutto il resto, ha indossto giacca e cravatta e si è presentato alla serata di gala. Proprio dal palco dove si sarebbe esibito nel tradizionale ballo insieme a Iga Swiatek, campionessa del torneo femminile, il numero uno al mondo ha risposto a qualche domanda di Laura Robson, ex tennista britannica nelle vesti di presentatrice. "Sono contenta che entrambi stiate già sfoggiando il badge di membri del club" ha esordito Robson, per poi fare a Jannik una domanda molto interessante.