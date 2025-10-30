Sonego diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida con Medvedev. Tennis oggi LIVE

17:35

Masters 1000 Parigi, il percorso di Medvedev

Primo turno: Medvedev b. Munar (SPA) 6-1, 6-3

Secondo turno: Medvedev b. Dimitrov (BUL) forfait

17:25

Masters 1000 Parigi, il percorso di Sonego

Primo turno: Sonego b. Korda (USA) 6-2, 6-3

Secondo turno: Sonego b. Musetti (ITA) 3-6, 6-3, 6-1

17:15

De Minaur vince il primo set con Khachanov. Poi tocca a Sonego

Sul Court 1 de 'La Defense Arena', l'australiano domina 6-2 il primo parziale del match con il russo dopo 35 minuti di gioco. Al termine, toccherà a Lorenzo Sonego e Daniil Medvedev.

17:10

Sonego: "Voglio chiudere bene l'anno, ora con Medvedev..."

Le parole del tennista piemontese dopo la vittoria di ieri nel derby tutto azzurro con Musetti: "Voglio chiudere bene l'anno, è sempre brutto perdere durante la stagione e l'importante è allenarsi sempre con costanza e trovare buone sensazioni. Ora vedremo come andrà il resto del torneo".

17:00

Sonego-Medvedev, il possibile avversario ai quarti

Uno tra Lorenzo o Daniil sfiderà, ai quarti di finale del Masters 1000 parigino, il vincente del confronto tra lo spagnolo Davidovich Fokina (15esima testa di serie del tabellone) e il tedesco Zverev (terzo favorito del seeding).

16:50

Sonego-Medvedev, i precedenti

Sono tre i confronti diretti tra l'azzurro e il russo e ad avere la meglio è sempre stato il classe 1996 di Mosca, che ha vinto anche l'ultimo match andato in scena agli ottavi di finale di Dubai dello scorso anno. In quel caso, Medvedev vinse in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3.

16:40

Masters 1000 Parigi, Sonego-Medvedev: dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Lorenzo e Daniil verrà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

16:30

Masters 1000 Parigi, Sonego-Medvedev: quando e a che ora si gioca

La sfida tra l'azzurro e il russo, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma oggi - giovedì 30 ottobre - sul Court 1 de 'La Defense Arena' come terzo match di giornata dopo Shelton-Rublev e Khachanov-De Minaur.

Court 1, La Defense Arena (Parigi, Francia)