Musetti-Sonego diretta Parigi Masters 1000: segui il derby italiano. Tennis oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno del derby italiano tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che si affrontano nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi . Il classe 2002 è reduce dalla semifinale raggiunta a Vienna e, in qualità di settima testa di serie, ha beneficiato di un bye al primo turno. Vincere vorrebbe dire incamerare altri punti preziosi in chiave Finals e avvicinare l' obiettivo Torino . È invece già al secondo incontro il torinese, protagonista di una convincente vittoria al debutto ai danni dello statunitense Sebastian Korda . Nel suo caso l'obiettivo è chiudere al meglio una stagione piena di alti e bassi e magari riavvicinarsi alla top 40. Segui la diretta del match sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Musetti e Sonego protagonisti anche nel doppio

Il carrarino e il piemontese, grandi amici fuori dal campo, hanno giocato insieme anche in doppio: proprio in questa stagione i due azzurri sono riusciti a raggiungere la finale del Masters 1000 di Cincinnati, poi persa contro il duo Mektic-Ram.

Musetti-Sonego, l'avversario agli ottavi di finale

Il vincitore del derby azzurro sfiderà, al terzo turno (ottavi di finale) del Masters 1000 di Parigi, il russo Daniil Medvedev (11° favorito del seeding francese) che ha staccato il pass senza scendere in campo, complice il forfait del bulgaro Grigor Dimitrov.

Auger Aliassime batte Muller e tiene viva la corsa alle Finals. Slitta ancora l'inizio del derby tra Musetti e Sonego

Il canadese batte in rimonta, dopo tre set, il francese Muller staccando così il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: sfiderà Altmaier. Felix tiene così viva la corsa alle Atp Finals di Torino. Ora, sul Court 1 de La Defense Arena, scendono in campo lo spagnolo Davidovich Fokina e il padrone di casa Cazaux. Poi, non prima delle 17:30, toccherà a Musetti e Sonego per l'atteso derby italiano.

Il 2025 di Lorenzo Sonego

La stagione del tennista piemontese (bilancio attuale di 21 successi e 27 ko) si è aperta con il primo quarto di finale Slam in carriera, raggiunto all’Australian Open (sconfitta con Ben Shelton dopo quattro set). Pur faticando, Lorenzo è riuscito a staccare il pass anche per gli ottavi di finale a Wimbledon (ancora sconfitto dall'americano) e i quarti sul cemento indoor di Stoccolma (eliminato dal francese Humbert dopo tre set).

Musetti, un 2025 da ricordare

Annata da ricordare per il tennista carrarino, il cui bilancio stagionale finora è di 41 vittorie e 18 sconfitte. Musetti ha raggiunto due finali (Montecarlo e Chengdu) e quattro semifinali (Madrid, Roma, Roland Garros e Vienna).

Il bilancio di Sonego al Masters 1000 di Parigi

Il piemontese, anche lui alla quinta partecipazione al Masters 1000 francese, ha vinto il suo unico match nel torneo in questione nel 2020 (in due set, contro Bublik, al primo turno). L'obiettivo del classe 1995 è raggiungere, per la prima volta in carriera a La Defense, gli ottavi di finale.

Il bilancio di Musetti al Masters 1000 di Parigi

Quinta partecipazione in carriera al Masters 1000 parigino per il 2002 di Carrara che, nel torneo francese, ha raccolto complessivamente quattro successi. Dopo i quarti di finale raggiunti nel 2022 (eliminato da Djokovic), Musetti ha perso per due anni consecutivi al primo turno (nel 2023 con il bulgaro Dimitrov e nel 2024 con il tedesco Struff).

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

Cambio di programma sul Court 1 a Parigi: i dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti da 'La Defense': Dimitrov annuncia il ritiro dal Masters 1000 parigino, avanza così Daniil Medvedev. Sul Court 1, dopo Auger-Aliassime-Muller (in corso), scenderanno in campo Davidovich Fokina e Cazaux. Poi, finalmente, toccherà a Musetti e Sonego.

Musetti-Sonego, i precedenti

Il tennista carrarino ha vinto l'unico confronto diretto, nel 2024, sul cemento indoor di Vienna (6-3, 6-2).

Masters 1000 Parigi, dove vedere il derby tra Musetti e Sonego in tv e streaming

Masters 1000 Parigi, Musetti-Sonego: orario e quando si gioca

La sfida traverrà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

La sfida tra il carrarino e il piemontese, che mette in palio un biglietto per il terzo turno (ottavi di finale) del torneo parigino, è in programma oggi - mercoledì 29 ottobre - come quarto match sul Court 1, con inizio previsto non prima delle 15:30.

Court 1, La Defense Arena (Parigi, Francia)