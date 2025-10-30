Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Masters 1000 Parigi, Vacherot inarrestabile: batte Norrie e vola ai quarti© EPA

Masters 1000 Parigi, Vacherot inarrestabile: batte Norrie e vola ai quarti

Continua la favola del monegasco che, a 'La Defense Arena', piega in due set il britannico, giustiziere di Alcaraz al secondo turno, e prenota un posto tra i migliori otto del torneo francese
2 min
TagsVacherotMasters 1000 Parigi

PARIGI (FRANCIA) - Continua la favola di Valentin Vacherot. Dopo il successo a sorpresa al torneo 1000 di Shanghai, il monegasco è il primo giocatore a qualificarsi ai quarti di finale del Masters di Parigi: a 'La Defense Arena' il classe 1998, che fino a un mese fa era numero 204 al mondo mentre ora occupa la 39esima posizione, ha eliminato il britannico Cameron Norrie, giustiziere di Carlos Alcaraz al secondo turno: 7-6 (4), 6-4 il punteggio per il monegasco in un'ora e 38 minuti di partita.

Vacherot sorprende ancora: sogna l'approdo in semifinale

Il monegasco, che al secondo turno a Parigi aveva sconfitto ancora una volta il cugino Arthur Rinderknech nel 'remake' della finale in Cina, stacca il pass per i quarti di finale del 1000 parigino: sfiderà il vincente del confronto tra il canadese Félix Auger-Aliassime (in piena corsa per la qualificazione alle Atp Finals di Torino) e il tedesco Daniel Altmaier

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Vacherot dopo il successo a ShanghaiMusetti ko: Sonego vola agli ottavi