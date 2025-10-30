Masters 1000 Parigi, Vacherot inarrestabile: batte Norrie e vola ai quarti

PARIGI (FRANCIA) - Continua la favola di Valentin Vacherot. Dopo il successo a sorpresa al torneo 1000 di Shanghai, il monegasco è il primo giocatore a qualificarsi ai quarti di finale del Masters di Parigi: a 'La Defense Arena' il classe 1998, che fino a un mese fa era numero 204 al mondo mentre ora occupa la 39esima posizione, ha eliminato il britannico Cameron Norrie, giustiziere di Carlos Alcaraz al secondo turno: 7-6 (4), 6-4 il punteggio per il monegasco in un'ora e 38 minuti di partita.