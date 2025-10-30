Sinner diretta Masters 1000 Parigi: segui la sfida con Cerundolo. Tennis oggi LIVE

Tempo di terzo turno all’ATP Masters 1000 di Parigi tra Jannik Sinner e l’argentino Francisco Cerundolo , un giocatore che in passato gli ha creato dei problemi all'azzurro. Jannik però è in palla. E vuole continuare l'avventura nell'ultimo torneo dell'anno per centrare la nuova scalata verso la posizione numero uno al mondo. Segui la partita in diretta.

18:19

Contro il numero due al mondo

Cerundolo ha già sconfitto un numero due del mondo durante quest'anno. In due occasioni ha sueprato Zverev, sia a Buenos Aires che a Madrid

18:13

Cerundolo per la storia

L'avversario di Jannik punta a a diventare il primo argentino nei quarti a Parigi dai tempi di Schwartzman nel 2020

18:07

Il montepremi del torneo

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

18:03

Cosa è successo ieri a Parigi

All’esordio, Sinner ha superato senza problemi il belga Zizou Bergs: 6-4 6-2 il punteggio finale. Una partita senza storie

17:59

Una cena speciale con Mbappé

Prima di iniziare il torneo in Francia, Jannik è uscito insieme alla stella del Real Madrid. APPROFONDISCI

17:57

La striscia di Jannik

Sinner ha vinto le ultime 22 partite giocate sul cemento indoor nei main draw dei tornei ATP. Si tratta della settima miglior striscia nel circuito su questa superficie

17:53

Sinner-Cerundolo: i precedenti

Questo sarà il sesto confronto diretto tra i due giocatori: Jannik è avanti per 3-2. Va ricordato che a Roma, nel 2023, l'argentino si impose in rimonta

17:50

Sinner, che numeri

Sinner vuole ottenere la 50esima vittoria stagionale e il 18esimo quarto di finale in carriera in un Masters 1000. In caso di successo diventerà il primo italiano con almeno un quarto di finale in tutti e nove gli eventi della serie (dal 1990)

17:47

L'orario del match

La partita inizierà sul Centrale della Defense Arena non prima delle ore 19

17:44

Sinner in tv

La sfida di Jannik Sinner a Parigi verrà trasmessa oggi in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android

Parigi