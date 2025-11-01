Paolini-Errani diretta Wta Finals 2025: la sfida di oggi a Riyad

RIYAD (Arabia Saudita) - Jasmine Paolini e Sara Errani iniziano il loro percorso nel torneo di doppio delle Wta Finals di Riyad. La coppia italiana - attualmente al vertice della classifica mondiale - esordirà contro il duo formato dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14:36

Break confermato al deciding point: Errani e Paolini sul 2-0!

Confermato col brivido il break, con Errani e Paolini che avevano in mano il game, ma che subiscono la reazione di Schuurs e Muhammad, scampandola al deciding point: 2-0 nel secondo set!

14:31

Subito break per Errani e Paolini nel secondo set!

Si apre alla grande il secondo set per Errani e Paolini, che strappano il servizio a Muhammad, in battuta, e Schuurs: subito 1-0!

14:24

+++ Errani e Paolini si prendono il primo set per 6-3! +++

Errani e Paolini chiudono il primo set 6-3 su Muhammad e Schuurs! Le azzurre sprecano altri due set-point, ma Jasmine ai vantaggi decide il parziale con un grand dritto al centro, 1-0!

14:20

Il deciding point stavolta premia Schuur e Muhammad: 5-3

Le azzurre provano a chiuderla subito, Schuur e Muhammad annullano il set point e si prendono il game al deciding point grazie allo smash fallito da Errani: 5-3 e Paolini a servire per il primo set.

14:14

Punto favoloso di Errani: azzurre avanti 5-2!

Confermano il break Paolini ed Errani, proprio Sara trova un punto favoloso che esalta il pubblico con un pallonetto mentre arretrava: 5-2 e Muhammad e Schuurs che serviranno per allungare il primo set!

14:10

Break di Errani e Paolini: 4-2!

Possibile svolta del primo set, con Errani e Paolini che piazzano il break, giocando un paio di straordinari corpo a corpo con Schuur e Muhammad: 4-2 e opportunità di allungare con Sara al servizio!

14:05

Errani e Paolini si salvano al deciding point: 3-2

Vedono le streghe Errani e Paolini, che giocano un brutto turno di servizio. Jasmine apre con un doppio fallo e sbaglia tutto lo sbagliabile, poi le azzurre salvano due palle break per Schuur e Muhammad e vincono il game al deciding point, che in queste Finals sostituirà i vantaggi.

14:01

Muhammad e Schuurs tornano in parità: 2-2

Se la sono giocata Errani e Paolini, nel primo vero game combattuto del primo set. Alla fine Schuurs e Muhammad tengono il servizio e si torna in parità: 2-2.

13:56

Errani e Paolini tornano avanti: 2-1

Sembrava un game senza storia, con le azzurre subito avanti 40-0, ma alla fine se lo sono sudato Errani, in battuta, e Paolini, che tornano comunque avanti 2-1 nel primo set.

13:53

Bene anche Muhammad in battuta: 1-1

Ottimo anche il turno di servizio di Muhammad, che porta in parità il primo set. Un solo quindici per Paolini ed Errani.

13:50

Partono bene le azzurre: game inaugurale a zero

Ottimo approccio della coppia italiana: Jasmine Paolini serve benissimo chiudendo il game addirittura con un ace di seconda, dopo che Errani aveva sfoderato la sua prima volée. Game a zero.

13:42

Si inizia: al servizio le azzurre

Via al match d'esordio di Errani e Paolini, che serviranno per prime contro Muhammad e Schuurs.

13:39

Giocatrici in campo

In campo Errani/Paolini e Muhammad/Schuurs tra tanti applausi. Il via al riscaldamento.

13:32

I prcedenti

Sarà il terzo confronto diretto tra le due coppie, con il bilancio attualmente in perfetta parità.

13:16

Paolini non al meglio: come sta

L'azzurra colpita da un po' di influenza. Qui tutte le info su come sta.

13:13

Muhammad e Schuurs, chi sono le avversarie

Muhammad e Schuurs hanno invece conquistato il titolo a Indian Wells, torneo in cui avevano eliminato proprio le azzurre al primo turno. Da segnalare anche il successo sull’erba del Queen’s, mentre la fase finale della stagione è stata meno brillante: l’ultima vittoria risale al 28 settembre, quando superarono le cinesi Shao/Zhang ai sedicesimi di Pechino, prima di incappare in quattro sconfitte consecutive.

13:00

Errani-Paolini oggi in campo

Le campionesse olimpiche arrivano all’ultimo appuntamento della stagione da numero uno del ranking Race, al termine di un 2025 straordinario, impreziosito dai trionfi nei tornei di Doha, Roma, Roland Garros e Pechino.

Riyad