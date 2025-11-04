Sorpresa Musetti: cerca un altro allenatore
Un top coach per Lorenzo Musetti. L’azzurro, impegnato questa settimana nell’ATP 250 di Atene, ha deciso di affiancare un allenatore di livello internazionale a Simone Tartarini. Una scelta per puntare a un ulteriore salto di qualità, così da competere con continuità in tutti i grandi tornei. L’obiettivo è salire ancor di più, consolidando e migliorando il proprio status di Top 10. Secondo quando raccolto il coach, di grande esperienza nel circuito ATP, dovrebbe essere spagnolo. Nel team sarà sempre presente il preparatore fisico Damiano Fiorucci, che ha lavorato bene in questi anni sul corpo dell’azzurro, migliorandone resistenza e reattività.
"Tarta" punto fermo
Simone Tartarini segue Musetti da quando Lorenzo ha 8 anni. Un connubio forte, indissolubile, fondamentale per passato, presente e futuro del carrarino. Colpevole secondo la critica di non essere un “nome” di peso, Tartarini ha letteralmente modellato il tennis di Musetti giorno dopo giorno per 15 lunghi anni, dalle vittorie al Lemon Bowl under 10 sino alla medaglia olimpica e alle semifinali negli Slam. La storia, iniziata al Circolo Tennis Spezia parecchie stagioni orsono, ha visto “Muso” crescere in maniera esponenziale dai tornei nazionali sino alle vette del circuito internazionale, prima under 18 e poi professionistico. Tartarini è un punto fermo per Lorenzo, sia fuori che dentro al campo, una sorta di secondo padre. Sa come smuovere il suo allievo durante il match, conosce ogni meandro della mente di Musetti, lo conosce come nessun altro al mondo.
Musetti, sogno Finals
Sino a qualche settimana fa la qualificazione per Torino pareva cosa fatta, ma Felix Auger-Aliassime ha infranto quasi del tutto, a suon di punti, il sogno di Musetti. Lorenzo, per qualificarsi alle ATP Finals, dovrà obbligatoriamente vincere il torneo di Atene, dove è presente anche Novak Djokovic. L’azzurro, secondo favorito del seeding, se la vedrà domani all’esordio negli ottavi di finale contro il veterano Stan Wawrinka. Impegnato in Grecia anche Luciano Darderi, che se la vedrà con Kecmanovic.
Metz, ok Sonego e Berrettini
Si gioca anche in Francia. Lorenzo Sonego ha superato l’esordio a Metz non senza difficoltà, sconfiggendo il britannico Jan Choinski in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. “Sonny” al secondo turno se la vedrà oggi con Flavio Cobolli nel più classico dei derby. Molto bene anche Matteo Berrettini, che ha sconfitto il francese Quentin Halys 6-2 6-4. Esordio in giornata per Francesco Passaro, bravo a passare le qualificazioni, opposto al giovane belga Blockx.
