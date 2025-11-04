Sorpresa Musetti: cerca un altro allenatore

Un top coach per Lorenzo Musetti . L’azzurro, impegnato questa settimana nell’ ATP 250 di Atene , ha deciso di affiancare un allenatore di livello internazionale a Simone Tartarini . Una scelta per puntare a un ulteriore salto di qualità , così da competere con continuità in tutti i grandi tornei. L’obiettivo è salire ancor di più, consolidando e migliorando il proprio status di Top 10 . Secondo quando raccolto il coach, di grande esperienza nel circuito ATP , dovrebbe essere spagnolo . Nel team sarà sempre presente il preparatore fisico Damiano Fiorucci , che ha lavorato bene in questi anni sul corpo dell’azzurro, migliorandone resistenza e reattività .

"Tarta" punto fermo

Simone Tartarini segue Musetti da quando Lorenzo ha 8 anni. Un connubio forte, indissolubile, fondamentale per passato, presente e futuro del carrarino. Colpevole secondo la critica di non essere un “nome” di peso, Tartarini ha letteralmente modellato il tennis di Musetti giorno dopo giorno per 15 lunghi anni, dalle vittorie al Lemon Bowl under 10 sino alla medaglia olimpica e alle semifinali negli Slam. La storia, iniziata al Circolo Tennis Spezia parecchie stagioni orsono, ha visto “Muso” crescere in maniera esponenziale dai tornei nazionali sino alle vette del circuito internazionale, prima under 18 e poi professionistico. Tartarini è un punto fermo per Lorenzo, sia fuori che dentro al campo, una sorta di secondo padre. Sa come smuovere il suo allievo durante il match, conosce ogni meandro della mente di Musetti, lo conosce come nessun altro al mondo.