Paolini-Gauff, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo la sconfitta rimediata all'esordio contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini torna in campo in singolare alle Wta Finals, il torneo in programma a Riyadh, Arabia Saudita, dall’1 all’8 novembre che chiude la stagione del tennis femminile. La numero uno azzurra, alla sua seconda partecipazione consecutiva, affronterà la statunitense Coco Gauff.
Paolini-Gauff, orario e quando si gioca
La sfida tra Paolini e Gauff, valida per il Round Robin delle Wta Finals di Riyadh, è in programma martedì 4 novembre a partire dalle ore 15:00.
I precedenti tra Paolini e Gauff
Sono sei i precedenti tra Paolini e Gauff con il conto dei confronti diretti in perfetta parità sul 3-3. La numero uno azzurra ha vinto l'ultima sfida, risalente alla semifinale del torneo di Wuhan di quest'anno.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite delle Wta Finals 2025 saranno trasmesse in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis come riferimento. Sarà disponibile anche la diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.
Wta Finals, il montepremi
PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000
PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000
VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000
VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000