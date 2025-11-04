Paolini-Gauff, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Paolini-Gauff, orario e quando si gioca

La sfida tra Paolini e Gauff, valida per il Round Robin delle Wta Finals di Riyadh, è in programma martedì 4 novembre a partire dalle ore 15:00.

I precedenti tra Paolini e Gauff

Sono sei i precedenti tra Paolini e Gauff con il conto dei confronti diretti in perfetta parità sul 3-3. La numero uno azzurra ha vinto l'ultima sfida, risalente alla semifinale del torneo di Wuhan di quest'anno.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Wta Finals 2025 saranno trasmesse in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis come riferimento. Sarà disponibile anche la diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.

Wta Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – $ 340.000

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – $ 355.000

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.290.000

VITTORIA IN FINALE – $ 2.540.000

VINCITRICE IMBATTUTA – $ 5.235.000