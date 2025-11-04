Paolini-Gauff diretta Wta Finals: segui la sfida di oggi. Tennis LIVE
Dopo il ko all’esordio contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini è pronta a tornare in campo per il singolare alle WTA Finals, in corso a Riyadh (Arabia Saudita) dall’1 all’8 novembre, ultimo appuntamento della stagione del tennis femminile. La numero uno d’Italia, alla sua seconda partecipazione consecutiva, sfiderà la statunitense Coco Gauff. Serve vincere per sperare nelle semifinali. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
15:25
Paolini sotto 3-0
Reazione Paolini con un bel dritto imprendibile e una risposta che va a segno: 0-30. Sbanda la Gauff e si va sul 0-40. Errore dell’azzurra in risposta: 15-40. L’americana recupera e va sul 40-40. Vantaggio e stecca della Paolini, che peccato: 3-0.
15:21
Gauff fa break: 2-0 su Jasmine
Due punti di fila della Gauff, poi errore di Jasmine e altra bella chiusura della Gauff. Dopo i due punti iniziali dell’azzurra, otto punti di fila dell’americana che si porta sul 2-0.
15:18
Gauff al servizio e fa 1-0
Subito un grande colpo per Jasmine che vale il 30-0 dopo un errore dell'americana. Sbaglia anche l'azzurra di rovescio: fuori. Ancora lungo il rovescio: 30-30. Altri due sbagli e Coco ringrazia: 1-0.
15:09
Tenniste in campo per il riscaldamento
Iniziato il riscaldamento tra Paolini e Gauff. Qualche colpo per prendere confidenza con il campo e poi si parte. L'azzurra chiamata a vincere.
15:02
Paolini-Gauff, ci siamo
Tutto pronto sul Centrale per la sfida in singolare. A breve l'entrata in campo.
14:51
A che ora inizia la sfida
Il match è in programma sul campo principale al termine del doppio Townsend/Siniakova-Routliffe/Dabrowski. Si sta giocando il secondo set.
14:22
I precedenti Paolini-Gauff
I precedenti tra le due sono in equilibrio perfetto (3-3). Quest’anno Paolini si è imposta nei quarti di Stoccarda e Cincinnati, oltre che nella finale di Roma, mentre ha ceduto in semifinale a Wuhan.
14:06
Paolini-Gauff, dove vederla in tv
La sfida sarà disputata al campo centrale. Qui tutte le info su dove e come vederla.
14:00
Paolini sfida la Gauff
Dopo la sconfitta all’esordio contro la bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del mondo, la toscana affronterà ora la numero 3 del ranking WTA, reduce a sua volta da un ko contro la connazionale Jessica Pegula. Si tratta di un compito tutt’altro che semplice per la numero 8 del mondo, che sarà chiamata a vincere per restare in corsa verso le semifinali e poi giocarsi il tutto per tutto nel match decisivo tra due giorni proprio contro Pegula, impegnata oggi con Sabalenka.