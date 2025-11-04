Paolini-Gauff diretta Wta Finals: segui la sfida di oggi. Tennis LIVE

15:25

Paolini sotto 3-0

Reazione Paolini con un bel dritto imprendibile e una risposta che va a segno: 0-30. Sbanda la Gauff e si va sul 0-40. Errore dell’azzurra in risposta: 15-40. L’americana recupera e va sul 40-40. Vantaggio e stecca della Paolini, che peccato: 3-0.

15:21

Gauff fa break: 2-0 su Jasmine

Due punti di fila della Gauff, poi errore di Jasmine e altra bella chiusura della Gauff. Dopo i due punti iniziali dell’azzurra, otto punti di fila dell’americana che si porta sul 2-0.

15:18

Gauff al servizio e fa 1-0

Subito un grande colpo per Jasmine che vale il 30-0 dopo un errore dell'americana. Sbaglia anche l'azzurra di rovescio: fuori. Ancora lungo il rovescio: 30-30. Altri due sbagli e Coco ringrazia: 1-0.

15:09

Tenniste in campo per il riscaldamento

Iniziato il riscaldamento tra Paolini e Gauff. Qualche colpo per prendere confidenza con il campo e poi si parte. L'azzurra chiamata a vincere.

15:02

Paolini-Gauff, ci siamo

Tutto pronto sul Centrale per la sfida in singolare. A breve l'entrata in campo.

14:51

A che ora inizia la sfida

Il match è in programma sul campo principale al termine del doppio Townsend/Siniakova-Routliffe/Dabrowski. Si sta giocando il secondo set.

14:22

I precedenti Paolini-Gauff

I precedenti tra le due sono in equilibrio perfetto (3-3). Quest’anno Paolini si è imposta nei quarti di Stoccarda e Cincinnati, oltre che nella finale di Roma, mentre ha ceduto in semifinale a Wuhan.

14:06

Paolini-Gauff, dove vederla in tv

La sfida sarà disputata al campo centrale. Qui tutte le info su dove e come vederla.

14:00

Paolini sfida la Gauff

Dopo la sconfitta all’esordio contro la bielorussa Aryna Sabalenka, attuale numero 1 del mondo, la toscana affronterà ora la numero 3 del ranking WTA, reduce a sua volta da un ko contro la connazionale Jessica Pegula. Si tratta di un compito tutt’altro che semplice per la numero 8 del mondo, che sarà chiamata a vincere per restare in corsa verso le semifinali e poi giocarsi il tutto per tutto nel match decisivo tra due giorni proprio contro Pegula, impegnata oggi con Sabalenka.

Riyadh