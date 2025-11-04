Corriere dello Sport.it
martedì 4 novembre 2025
Paolini-Pegula, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Contro Coco Gauff per la numero uno d'Italia è arrivata un'altra sconfitta dopo quella rimediata al debutto contro Aryna Sabalenka
2 min
Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Wta Finals

Terminano le speranze di Jasmine Paolini, che deve dire addio al sogno della semifinale (almeno in singolare) alle Wta Finals, il torneo in programma a Riyadh, Arabia Saudita, dall’1 all’8 novembre che chiude la stagione del tennis femminile. Dopo la sconfitta rimediata all'esordio contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, l'azzurra è uscita sconfitta in due set anche dalla sfida contro Coco Gauff e chiuderà il suo girone giovedì contro Jessica Pegula senza possibilità di passare il turno.

Paolini-Pegula, orario e quando si gioca

La sfida tra Paolini e Pegula, valida per l'ultima giornata di Round Robin delle Wta Finals di Riyadh, è in programma giovedì 6 novembre a partire dalle ore 15:00.

I precedenti tra Paolini e Pegula

Sono cinque i precedenti tra Paolini e Pegula, con la statunitense avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. La numero uno azzurra ha però vinto l'ultimo incrocio, quello decisivo nel successo azzurro di quest'anno in Billie Jean King Cup a Shenzen dove si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Wta Finals 2025 saranno trasmesse in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis come riferimento. Sarà disponibile anche la diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.

Wta Finals 2025, il montepremi 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 296.184

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – € 309.251

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.123.293

VITTORIA IN FINALE – € 2.211.755

VINCITRICE IMBATTUTA – € 4.558.480

