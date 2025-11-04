Paolini-Pegula, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Terminano le speranze di Jasmine Paolini , che deve dire addio al sogno della semifinale (almeno in singolare) alle Wta Finals , il torneo in programma a Riyadh , Arabia Saudita, dall’1 all’8 novembre che chiude la stagione del tennis femminile. Dopo la sconfitta rimediata all'esordio contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka , l'azzurra è uscita sconfitta in due set anche dalla sfida contro Coco Gauff e chiuderà il suo girone giovedì contro Jessica Pegula senza possibilità di passare il turno.

Paolini-Pegula, orario e quando si gioca

La sfida tra Paolini e Pegula, valida per l'ultima giornata di Round Robin delle Wta Finals di Riyadh, è in programma giovedì 6 novembre a partire dalle ore 15:00.

I precedenti tra Paolini e Pegula

Sono cinque i precedenti tra Paolini e Pegula, con la statunitense avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. La numero uno azzurra ha però vinto l'ultimo incrocio, quello decisivo nel successo azzurro di quest'anno in Billie Jean King Cup a Shenzen dove si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Wta Finals 2025 saranno trasmesse in chiaro su Supertennis e sulla piattaforma streaming SuperTennix. L’evento sarà trasmesso anche da Sky Sport con il canale Sky Sport Tennis come riferimento. Sarà disponibile anche la diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW.

Wta Finals 2025, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 296.184

PREMIO SINGOLA VITTORIA ROUND ROBIN – € 309.251

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.123.293

VITTORIA IN FINALE – € 2.211.755

VINCITRICE IMBATTUTA – € 4.558.480