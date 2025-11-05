Paolini e Errani in doppio diretta Wta Finals: segui la sfida di oggi. Tennis LIVE

Jasmine Paolini e Sara Errani attese da un match da dentro o fuori in doppio a Riyadh. Le due azzurre sfidano Kudermetova/Mertenz per superare la fase a gironi delle WTA Finals. Appuntamento alle ore 13. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

12:37

Come sta Jasmine Paolini

La tennista azzurra non sta al meglio per via di una forma influenzale che l’ha colpita da giorni. Qui le parole di Errani sulla sua collega.

12:17

La situazione del girone

Le azzurre occupano attualmente il secondo posto nel gruppo Martina Navratilova, a pari merito con la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens, mentre la coppia Hsieh/Ostapenko guida la classifica con un percorso impeccabile (2-0). La qualificazione alle semifinali si deciderà dunque nell’ultima giornata, dove lo scontro diretto sarà determinante: Sara Errani e Jasmine Paolini dovranno necessariamente superare Kudermetova/Mertens per continuare la loro corsa sul cemento di Riyadh.

12:00

Errani/Paolini non possono sbagliare

Errani/Paolini e Kudermetova/Mertens condividono attualmente la seconda posizione, entrambe con una vittoria all’attivo. L’ultimo incontro tra le due coppie sarà quindi un vero e proprio spareggio decisivo per il secondo posto, l’ultimo valido per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Si parte alle ore 13.

Riyadh