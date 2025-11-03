Cosa ha Paolini? Le parole di Sara Errani dopo il ko alle Wta Finals: "Ora deve ritrovare la salute". Le sue condizioni 

A Riyadh è arrivata la prima sconfitta in doppio per Sara Errani e Jasmine Paolini , arrivate alle WTA Finals in quanto teste di serie n. 1. Dopo il successo all'esordio ai danni di Muhammad/Schuurs , le azzurre sono state battute in due set da Hsieh/Ostapenko , vedendo di fatto tramontare le loro chance di primo posto, ma non quelle di qualificazione alla semifinale. Sicuramente va dato merito alle avversarie per aver giocato un match di alto livello, ma non si può non menzionare la condizione fisica tutt'altro che ottimale di Jasmine . Costretta a saltare il media day a causa di un lieve malanno , è apparsa lontana dal 100% della forma negli incontri giocati finora in Arabia Saudita. Il lato positivo è che la sua salute sembra in via di miglioramento: ciò lascia ben sperare in vista del prosieguo del torneo.

Le parole di Errani su Paolini

A fare chiarezza sulle condizioni di Jasmine è stata la sua compagna di doppio, Sara Errani. Intervistata da Sky Sport, ha dichiarato: "Non è una cosa che si può controllare. Jasmine sta facendo uno sforzo incredibile. Oggi purtroppo è andata così, ma bisogna cercare di rimettersi lì, con pazienza, e cercare di ritrovare precisione, benessere e salute". Sulla stessa lunghezza d'onda la toscana, che non ha voluto perdere l'ottimismo: "Cerchiamo di rimanere positive, credo che il peggio sia passato. Ci sono altre tre partite e speriamo di mettere qualcosina più. Peccato per oggi: abbiamo perso tanti punti secchi ma loro (Hsieh/Ostapenko, ndr) come tipologia di gioco ci danno fastidio, soprattutto in queste condizioni. Speriamo vada meglio domani".