Musetti-Korda, semifinale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Continua la rincorsa di Lorenzo Musetti verso la qualificazione alle Nitto Atp Finals. Dopo essere stato a soli due punti dalla sconfitta nell'esordio contro Stan Wawrinka, il tennista carrarino ha avuto vita decisamente più facile nei quarti di finale dell'Atp 250 di Atene, dove ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-4. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con lo statunitense Sebastian Korda: l'obiettivo è vincere il titolo per staccare il pass per Torino.
Musetti-Korda, orario e quando gioca
Il match tra Musetti e Korda, valido per la semifinale del torneo di Atene, è in programma venerdì 7 novembre sul Center Court con orario ancora da definire.
I precedenti tra Musetti e Korda
Sono quattro i precedenti tra Musetti e Korda con il conto dei confronti diretti in perfetta parità sul 2-2. L'ultima sfida risale al 2022 e ad avere la meglio è stato lo statunitense, che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6(6) agli ottavi di finale del torneo di Metz.
Dove vedere il match in tv
La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Max e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 250 Atene, il montepremi
PRIMO TURNO – € 8.220
SECONDO TURNO – € 13.455
QUARTI DI FINALE – € 23.170
SEMIFINALE – € 39.995
FINALE – € 68.035
VINCITORE – € 116.690