Musetti-Korda, semifinale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Continua la rincorsa di Lorenzo Musetti verso la qualificazione alle Nitto Atp Finals . Dopo essere stato a soli due punti dalla sconfitta nell'esordio contro Stan Wawrinka , il tennista carrarino ha avuto vita decisamente più facile nei quarti di finale dell' Atp 250 di Atene , dove ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-4. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con lo statunitense Sebastian Korda : l'obiettivo è vincere il titolo per staccare il pass per Torino.

Musetti-Korda, orario e quando gioca

Il match tra Musetti e Korda, valido per la semifinale del torneo di Atene, è in programma venerdì 7 novembre sul Center Court con orario ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Korda

Sono quattro i precedenti tra Musetti e Korda con il conto dei confronti diretti in perfetta parità sul 2-2. L'ultima sfida risale al 2022 e ad avere la meglio è stato lo statunitense, che si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6(6) agli ottavi di finale del torneo di Metz.

Dove vedere il match in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Max e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 250 Atene, il montepremi

PRIMO TURNO – € 8.220

SECONDO TURNO – € 13.455

QUARTI DI FINALE – € 23.170

SEMIFINALE – € 39.995

FINALE – € 68.035

VINCITORE – € 116.690