Sorteggio Atp Finals diretta: Sinner scopre girone e avversari, segui oggi LIVE

TORINO - Tra l'incognita Djokovic, che deciderà dopo l'Atp di Atene, e il dubbio Musetti, ancora in bilico e in lotta con Auger-Aliassime per l'ottavo ed ultimo posto, oggi a Torino prende il via il sorteggio delle Nitto Atp Finals , in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena. Sinner , campione in carica del torneo, scoprirà girone e avversari da numero 2 del seeding: sicuramente non incrocerà almeno fino alla semifinale Alcaraz, numero uno del mondo e prima testa di serie. Jannik e Carlos guideranno i due gironi da quattro in attesa di conoscere i propri rivali tra Zverev, Djokovic, Fritz, Shelton, de Minaur e uno appunto tra Auger-Aliassime e Musetti. In doppio, stessa attesa per Vavassori e Bolelli , pronti a concludere con entusiasmo un’altra stagione da protagonisti. Segui tutto in diretta.

12:20

Via alla cerimonia

È iniziata la cerimonia, parola al presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro che conclude il suo discorso con un benaugurante "buone Finals a tutti". Ricordiamo intanto le fasce: 1-2 Alcaraz e Sinner, 3-4 Zverev e Djokovic, 5-6 Shelton e Fritz, 7-8 de Minaur e uno tra Auger-Aliassime e Musetti.

12:14

Tutto pronto per il sorteggio delle Finals

Il palco per il sorteggio è allestito, ci sono le coppe del singolare e del doppio e la sala inizia a riempirsi.

12:03

Attesa per il sorteggio. In campo Sinner e Alcaraz

Ancora qualche minuto per il sorteggio, tra poco si parte. Intanto è in corso l'allenamento tra Zverev e Alcaraz e quello tra Sinner e De Minaur.

11:46

Il primo allenamento di Sinner a Torino

Sinner, dopo l’abbraccio dei tifosi nel primo giorno, ieri si è allenato per la prima volta al Circolo della Stampa Sporting Torino, a poche centinaia di metri dall’Inalpi Arena, sede tradizionale degli allenamenti. Accompagnato dal team al completo, il numero 1 del mondo ha palleggiato per mezz’ora con il diciottenne ceco Maxim Mrva, classe 2007 e già numero 355 del ranking. Poi un’altra mezz’ora di lavoro al cesto, concentrata sull’aspetto tecnico in un clima disteso e sereno.

11:35

Atp Finals, è battaglia tra Musetti e Auger-Aliassime

Auger-Aliassime è attualmente ottavo nella PIF ATP Live Race To Turin, ma Musetti può superare il canadese e conquistare l’ultimo posto se dovesse vincere l’ATP 250 di Atene questa settimana.

11:22

I rivali di Sinner alle Finals: dal record di Djokovic al debutto di Shelton

Djokovic è detentore del record con 7 titoli alle Nitto Atp Finals, mentre Zverev ha vinto il torneo nel 2018 e nel 2021. Fritz ha raggiunto la finale lo scorso anno. De Minaur parteciperà per il secondo anno consecutivo, mentre Shelton farà il suo debutto.

11:12

La sfida dei numeri tra Sinner e Alcaraz

Sinner ha vinto le sue ultime 26 partite indoor. Alcaraz è pronto per la sua terza partecipazione a Torino, dove nel 2023 ha raggiunto le semifinali. Lo spagnolo guida l’italiano 10-5 nei confronti diretti e ha vinto quattro dei loro cinque incontri nel 2025.

11:04

Sinner a caccia di un bis storico alle Finals

Sinner ha sollevato il trofeo a Torino lo scorso anno e arriva sull’erba di casa dopo i titoli conquistati a Vienna e Parigi. Una vittoria anche in questa edizione delle Finals sarebbe un bis storico.

11:03

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Gli appassionati potranno seguire la diretta televisiva del sorteggio in chiaro su SuperTennis e in streaming sul sito ufficiale delle Nitto Atp Finals a partire dalle 11:45.

11:03

L'orario del sorteggio delle Atp Finals

La conferenza stampa e il sorteggio dei gironi si svolgeranno a partire dalle ore 12 presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino.

Torino