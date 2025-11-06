Sinner e la scenetta con Vagnozzi e Cahill a Torino: "La partita di golf? Non mi chiedete il risultato, per favore". E la sala stampa...

In attesa dell'esordio alle Nitto Atp Finals , il torneo in programma dal 9 al 16 novembre che chiude la stagione del circuito Atp, Jannik Sinner ha conosciuto gli avversari del suo girone . Il campione azzurro, che a Torino difende il titolo conquistato nella passata edizione, è finito nel gruppo Bjorn Borg insieme ad Alexander Zverev , Ben Shelton e a uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti . Nel frattempo Jannik, che è già arrivato nel capoluogo piemontese, ha deciso di rilassarsi giocando a golf insieme al suo team come testimoniato da lui stesso sul proprio profilo Instagram.

Sinner, il siparietto con Vagnozzi e Cahill

In un passaggio della conferenza stampa con Simone Vagnozzi e Darren Cahill, Sinner ha infatti parlato anche della partita a golf rendendosi autore di un simpatico siparietto. "Io sono andato via da casa quando avevo 13 anni e i miei genitori li vedevo poco - le parole di Jannik -. Ogni allenatore che ho avuto è stato diverso, con qualcuno mi sono trovato meglio, con qualcun altro peggio. Loro due sono due allenatori (ma soprattutto persone) diverse ma hanno in comune tanta passione verso questo sport come ce l'ho e non amano mai perdere. Quando ci sono queste cose si lavora tanto ma lo si fa volentieri. Abbiamo uno stile di vita diverso ma siamo felici perché a volte facciamo anche altro, tipo giocare a golf". A quel punto Vagnozzi è intervenuto: "Non chiediamo il risultato della partita di ieri, per favore", costringendo Sinner a sentenziare: "No, Cahill è imbattibile". Chiamato in causa, Cahill ha mostrato il muscolo scatenando la reazione divertita di tutta la sala stampa.

Le parole di Sinner

"Sarà un torneo molto importante per tanti fattori, io sono contento di essere qui e di dare il mio massimo. E' anche l'ultima competizione di quest'anno, cerchiamo di finire in modo positivo. Speriamo in una bella settimana", ha poi detto Sinner parlando in occasione di un evento al Nike Store di Torino, che da domenica ospiterà le Atp Finals. "Siamo contenti di essere qui, è un torneo speciale, abbiamo poche possibilità di giocare in Italia, finire la stagione qui è bello", ha aggiunto il tennista azzurro.