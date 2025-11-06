Sinner si dà al golf prima delle Atp Finals: va in buca e accende la sifda con De Minaur

TORINO - In attesa del sorteggio delle Atp Finals ( qui tutti i dettagli ) e di scendere poi in campo a Torino (dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno), Jannik Sinner ha deciso di rilassarsi giocando a golf insieme al suo team.

Sinner si dà al golf con il suo team a Torino

"Bella giornata con la squadra" ha scritto l'altoatesino sul proprio profilo Instagram a corredo di alcune foto in cui lo si vedere posare sul green insieme ai suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi e a Fulvia Moscheni, esperta di comunicazione con un passato alla Juventus. Il numero due del mondo ha anche postato un video tra le 'stories' in cui lo si vede esultare dopo essere andato in buca.

De Minaur scherza con Jannik prima delle Atp Finals

Tra i tantissimi commenti al post di Sinner anche quello del collega Alex De Minaur, che ha scherzato con Jannik 'accendendo' la sfida in vista delle Atp Finals: "Penso che finalmente potrei batterti in qualcosa", ha scritto il tennista australiano (n.7 Atp), forse contento di non essere finito nello stesso girone dell'azzurro (con cui ha perso tutte le 12 sfide giocate).