Atp Finals, Sinner e Alcaraz si allenano insieme: ecco quando scenderanno in campo 

Prosegue l'avvicinamento alle Nitto Atp Finals 2025, il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. Nella giornata di giovedì Jannik Sinner e tutti gli altri partecipanti hanno conosciuto la composizione dei propri gironi in attesa di sapere chi sarà l'ultimo qualificato all'evento tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Il numero uno al mondo è stato sorteggiato nel gruppo Bjorn Borg insieme ad Alexander Zverev, Ben Shelton e proprio uno tra Musetti e Auger-Aliassime, mentre Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic, Alex de Minaur e Taylor Fritz.

Sinner-Alcaraz, allenamento congiunto a Torino Se l'azzurro ha già avuto modo di testare i campi di Torino, lo spagnolo è arrivato solamente giovedì nel capoluogo piemontese. Per il suo primo allenamento Jannik ha scelto il Campo 2 del Circolo della Stampa Sporting, ma venerdì ha programmato un'ora di allenamento a partire dalle ore 12:00 proprio insieme ad Alcaraz sul Centre Court per provare le sensazioni su quello che sarà il palcoscenico delle partite ufficiali del torneo.

