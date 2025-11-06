Atp Finals, Sinner e Alcaraz si allenano insieme: ecco quando scenderanno in campo
L'azzurro ha già disputato il suo primo allenamento a Torino, mentre lo spagnolo è arrivato nella mattinata di giovedì nel capoluogo piemontese
Prosegue l'avvicinamento alle Nitto Atp Finals 2025, il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul cemento indoor dell'Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp. Nella giornata di giovedì Jannik Sinner e tutti gli altri partecipanti hanno conosciuto la composizione dei propri gironi in attesa di sapere chi sarà l'ultimo qualificato all'evento tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. Il numero uno al mondo è stato sorteggiato nel gruppo Bjorn Borg insieme ad Alexander Zverev, Ben Shelton e proprio uno tra Musetti e Auger-Aliassime, mentre Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic, Alex de Minaur e Taylor Fritz.