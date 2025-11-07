Atp Finals, perché sono ancora in ballo Musetti e Auger-Aliassime: cosa cambia l’anno prossimo

Quando manca ormai pochissimo all'inizio delle Nitto Atp Finals, il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp, resta ancora da assegnare il posto dell'ultimo partecipante. Ai già qualificati Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alex de Minaur si aggiungerà infatti uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Tutto dipenderà dai risultati dell'Atp 250 di Atene, dove il carrarino dovrà vincere il titolo per superare nella Race il canadese e guadagnarsi l'ultimo slot disponibile per il torneo dei Maestri. Una situazione che sicuramente non si ripeterà a partire dal prossimo anno, quando la Race per Torino si chiuderà con il Masters 1000 di Parigi.