venerdì 7 novembre 2025
venerdì 7 novembre 2025
Atp Finals, perché sono ancora in ballo Musetti e Auger-Aliassime: cosa cambia l’anno prossimo

Dal 2026 un cambio di regolamento storico voluto dall'Atp che rivoluzionerà le modalità di qualificazione al torneo di fine stagione
2 min
TagsLorenzo MusettiFelix Auger-AliassimeNitto Atp Finals

Quando manca ormai pochissimo all'inizio delle Nitto Atp Finals, il torneo in programma dal 9 al 16 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino che chiude la stagione del circuito Atp, resta ancora da assegnare il posto dell'ultimo partecipante. Ai già qualificati Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor FritzBen Shelton e Alex de Minaur si aggiungerà infatti uno tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Tutto dipenderà dai risultati dell'Atp 250 di Atene, dove il carrarino dovrà vincere il titolo per superare nella Race il canadese e guadagnarsi l'ultimo slot disponibile per il torneo dei Maestri. Una situazione che sicuramente non si ripeterà a partire dal prossimo anno, quando la Race per Torino si chiuderà con il Masters 1000 di Parigi

Race per le Finals, cosa cambia dal 2026

A partire dalla prossima stagione entrerà in vigore un cambio di regolamento che rivoluzionerà la corsa alla qualificazione per le Nitto Atp Finals. L’Atp ha infatti ufficialmente deciso di fissare al Rolex Paris Masters la fine del conteggio dei punti nella Race per assegnare gli otto posti di Torino. Una scelta che se già in vigore da quest'anno avrebbe visto Auger-Aliassime guadagnarsi il torneo di fine stagione dopo la finale raggiunta (e persa contro Sinner) a Parigi.

