Musetti-Djokovic, finale Atp 250 Atene: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti continua a sognare. Grazie al successo ai danni di Sebastian Korda nella semifinale dell' ATP 250 di Atene , il carrarino ha raggiunto l'atto conclusivo del torneo e tenuto vive le speranze di qualificarsi alle ATP Finals di Torino. 6-0 5-7 7-5 il punteggio di un incontro pieno di ribaltamenti di fronte e durato 2 ore e 22 minuti. Al tennista italiano manca una sola vittoria per superare Felix Auger-Aliassime nella Race e staccare il pass per il Masters. Tuttavia se la dovrà vedere contro l'avversario più insidioso possibile, nonché l'unico con una classifica migliore della sua tra quelli ai nastri di partenza del torneo greco. Si tratta di Novak Djokovic , prima testa di serie, approdato all'atto conclusivo senza perdere neppure un set.

Musetti-Djokovic, orario e quando si gioca

La finale dell'ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic è in programma sul Center Court nella giornata di sabato 8 novembre alle 16:00 ore italiane.

I precedenti tra Musetti e Djokovic

Lorenzo è in svantaggio per 8-1 nei confronti diretti. La sua unica vittoria risale al torneo di Montecarlo, nel 2023. Quest'anno i due si sono affrontati nel torneo di Miami e Djokovic ha vinto con un doppio 6-2.

Dove vedere la finale in tv

La finale tra Musetti e Djokovic sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Max e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 250 Atene, il montepremi

PRIMO TURNO – € 8.220

SECONDO TURNO – € 13.455

QUARTI DI FINALE – € 23.170

SEMIFINALE – € 39.995

FINALE – € 68.035

VINCITORE – € 116.690