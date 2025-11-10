Flavia Pennetta esalta gli azzurri: "Siamo il Paese più invidiato per il tennis"

Flavia Pennetta esalta il tennis italiano. L'ex tennista azzurra, alla vigilia dell'esordio di Musetti e Sinner alle Atp Finals è convinta che il torneo "con italiani in singolo e in doppio credo che sia soltanto la dimostrazione di quello che sta vivendo il tennis italiano oggi. Noi siamo il Paese forse più invidiato in questo momento nel settore tennistico, non ho dubbi".