Flavia Pennetta esalta gli azzurri: "Siamo il Paese più invidiato per il tennis"
L'ex tennista, che dieci anni fa vinse gli Us Open, esalta i risultati di Sinner, Musetti e del doppio azzurro
Flavia Pennetta esalta il tennis italiano. L'ex tennista azzurra, alla vigilia dell'esordio di Musetti e Sinner alle Atp Finals è convinta che il torneo "con italiani in singolo e in doppio credo che sia soltanto la dimostrazione di quello che sta vivendo il tennis italiano oggi. Noi siamo il Paese forse più invidiato in questo momento nel settore tennistico, non ho dubbi".
Pennetta e l'augurio ai tennisti italiani
Flavia Pennetta, che dieci anni fa ha portato a casa gli Us Open, ha fatto gli auguri a "Sinner e a Musetti ma anche Vavassori e Bolelli" per le Atp Finals. Il tennista altoatesino esordirà contro Auger Aliassime, mentre Musetti ha iniziato la sua avventura nel torneo di Torino contro Taylor Fritz.