Furlan e il commento su Musetti: “Salta la Davis? Ci puó stare, ma poi…”

Dopo la sconfitta al debutto contro Fritz, Lorenzo Musetti si è reso protagonista di una splendida vittoria alle Atp Finals di Torino . Davanti al pubblico dell'Inalpi Arena ha infatti battuto in tre set lottati Alex De Minaur , riscattandosi dopo il ko all'esordio e tenendo vive le speranze di qualificarsi in semifinale. Il carrarino l'ha vinta soprattutto col cuore, capace di sopperire a una condizione fisica non ottimale: in particolare, nel corso del terzo set ha accusato tutta la fatica del sesto match in sette giorni. Proprio questo fattore aumenta i dubbi in merito alla sua presenza a Bologna per le Final Eight di Coppa Davis. L'aspetto principale che fa sì che la sua partecipazione sia in dubbio riguarda però la gravidanza della compagna Veronica, la quale proprio in quei giorni (nella settimana del 17-23 novembre) potrebbe dare alla luce il secondogenito. In merito alla possibile assenza di Musetti in Davis si è espresso Renzo Furlan .

Le parole di Furlan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Renzo Furlan ha dichiarato: “Musetti è arrivato cotto ma contro De Minaur ha fatto una super partita. Ci può stare che decida di saltare la Davis e deciderá lui cosa è meglio. Peró permettetemi di dire una cosa: ovviamente con Sinner e Musetti partiamo strafavoriti, ma anche senza loro due questa Italia è una squadra forte e puó assolutamente vincere. Non dimentichiamoci mai che avremo il numero 22 del mondo come primo singolarista, ovvero Cobolli. Poi una coppia di doppio che qui alle Finals ha già raggiunto la semifinale e poi uno tra Sonego e Berrettini. Quindi calma, restiamo sempre i favoriti e abbiamo grandi chance di vincere ancora”.