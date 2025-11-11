Musetti-De Minaur diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi. Tennis LIVE

È già un match da dentro o fuori quello della Inalpi Arena di Torino tra Lorenzo Musetti e Alex de Minaur , il secondo di giornata per il Gruppo Connors delle Atp Finals 2025 , dopo il successo di Alcaraz, al termine della maratona con Fritz , che aveva sconfitto il carrarino al debutto, mentre l'australiano si era arreso proprio contro il numero 1 del mondo. Chi vince resta in corsa per la qualificazione alle semifinali: segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio .

21:12

Musetti tiene il servizio con autorità: 4-4

Ribatte colpo su colpo Musetti, che tiene il servizio a quindici, strappando gli applausi del pubblico: De Minaur raggiunto sul 4-4, si avvicinano i momenti decisivi del primo set.

21:08

De Minaur salva la prima palla break e torna in vantaggio

Peccato per Musetti, che aveva conquistato la prima palla break del match. De Minaur reagisce con una prima da 209 km/h, firma il sorpasso con un altro ace e chiude il game per il 4-3.

21:04

Anche Musetti non fa sconti: nuovamente parità nel primo set

Senza ace, ma con una prima che continua ad essere solida, Musetti resta in partita nel primo set con De Minaur, ora sul 3-3. Pubblico in visibilio per il primo punto del game messo a segno dal carrarino con un fantastico rovescio lungolinea.

21:00

De Minaur si aggrappa alla seconda: 3-2

Non entra la prima per De Minaur, che riesce comunque a costruirsi il game affidandosi alla seconda, prima di chiudere i conti con un poderoso servizio! Musetti nuovamente a rincorrere.

20:56

Musetti torna in parità: 2-2 nel primo set

Con qualche sbavatura, come il primo doppio fallo del match, Musetti porta comunque a casa il turno di servizio, raggiungendo De Minaur sul 2-2.

20:50

Game più combattuto, ma De Minaur torna avanti

Primi punti per Musetti sul servizio di De Minaur, frutto di due errori, uno forzato, dell'australiano, che si prende comunque il game e torna avanti nel primo set: 2-1.

20:47

Gioco a zero anche per Musetti!

Pareggia subito i conti Musetti, che chiude con un ace il primo turno di battuta. Stavolta e De Minaur a restare a guardare: 1-1 nel primo set.

20:45

De Minaur inizia bene: 1-0

Ottimo turno di battuta per De Minaur, che serve subito due ace e due prime consistenti, praticamente impotente Musetti: 1-0 per l'australiano.

20:44

Si inizia: serve per primo De Minaur!

Prende il via la seconda sfida di giornata del Gruppo Connors: è uno spareggio tra Musetti e De Minaur, che servirà per primo.

20:39

In corso il riscaldamento: giudice di sedia spagnolo

Sarà lo spagnolo Nacho Forcadell il giudice di sedia del match tra Musetti e De Minaur, che intanto stanno ultimando le fasi di riscaldamento.

20:34

Giocatori in campo, accolti dall'ovazione del pubblico

Consueto gioco di luci a precedere l'ingresso in campo dei giocatori, ovazione della Inalpi Arena: a breve sarà Musetti-De Minaur.

20:24

Si avvicina l'inizio del match: grande attesa sugli spalti

Le Atp Finals sono già un successo di pubblico, che ora attende trepidante sugli spalti della Inalpi Arena l'inizio della sfida tra Lorenzo Musetti, accolto come un idolo dai tifosi, e Alex De Minaur.

20:05

Il fattore stanchezza tra Musetti e De Minaur

Elemento da non sottovalutare il fattore stanchezza: De Minaur più riposato, è sceso in campo domenica contro Alcaraz ed ha beneficiato di un giorno in più di riposo rispetto a Musetti, reduce dalla finale di Atene e da un finale di stagione ricco di impegni per conquistarsi un posto alle Atp Finals.

19:55

L'emozione di Musetti al debutto

Sarà un altro Musetti quello che questa sera scenderà in campo per affrontare De Minaur, rispetto alla sfida con Fritz. Stanchezza a parte, Lorenzo ha anche smaltito la grande emozione per il debutto alle Atp Finals. LEGGI QUI

19:45

Solo Musetti tra Alcaraz e Sinner

A prescindere dall'andamento del match di questa sera con De Minaur, che potrebbe tenerlo in corsa per le semifinali, Lorenzo Musetti avrà una responsabilità importante nell'ultimo match contro Alcaraz. Il carrarino, infatti, sarà l'ultimo baluardo cui potrà aggrapparsi Sinner per sperare in un controsorpasso in vetta al Ranking Atp. APPROFONDISCI

19:35

De Minaur impotente con Alcaraz

Debutto con sconfitta anche per Alex De Minaur, che ha giocato la gara inaugurale delle Atp Finals contro il numero 1 del mondo Alcaraz, che si è imposto in due set. LEGGI QUI

19:25

Musetti ko all'esordio con Fritz

Un Musetti stanco per la finale di Atene persa contro Djokovic, che poi gli ha 'regalato' la qualificazione alle Finals di Torino, non è riuscito ad opporsi a Fritz al debutto alla Inalpi Arena. LEGGI QUI

19:15

Musetti-De Minaur, fuori i secondi

Entrambi sconfitti nel primo match delle Atp Finals 2025 di Torino, rispettivamente da Fritz e Alcaraz, si affrontano alla Inalpi Arena di Torino, Lorenzo Musetti e Alex De Minaur. È una sorta di spareggio per potersi giocare ancora un posto in semifinale.

Inalpi Arena, Torino