Alcaraz-Fritz diretta Atp Finals: segui la partita di oggi LIVE

TORINO - Alcaraz ha ben chiaro nella mente che un en plein di vittorie nel Gruppo Connors non solo gli ganrantirebbe un posto in semifinale alle Finals, ma gli assicurerebbe anche di essere il numero uno del mondo nel ranking Atp. Ecco perché, quindi, la partita di oggi, la seconda in calendario per lo spagnolo, rappresenta molto più di più e mette in gioco anche la sfida a distanza con Sinner. L'ostacolo di giornata si chiama Taylor Fritz, numero 6 del mondo e finalista lo scorso anno, in svantaggio 4-1 nel confronto diretto con Carlitos. Proverà a ribaltare i pronostici: segui tutto in diretta.