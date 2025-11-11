Alcaraz-Fritz diretta Atp Finals: segui la partita di oggi LIVE
TORINO - Alcaraz ha ben chiaro nella mente che un en plein di vittorie nel Gruppo Connors non solo gli ganrantirebbe un posto in semifinale alle Finals, ma gli assicurerebbe anche di essere il numero uno del mondo nel ranking Atp. Ecco perché, quindi, la partita di oggi, la seconda in calendario per lo spagnolo, rappresenta molto più di più e mette in gioco anche la sfida a distanza con Sinner. L'ostacolo di giornata si chiama Taylor Fritz, numero 6 del mondo e finalista lo scorso anno, in svantaggio 4-1 nel confronto diretto con Carlitos. Proverà a ribaltare i pronostici: segui tutto in diretta.
13:18
Alcaraz e il giocatore perfetto: sceglie anche Sinner
Lo spagnolo si è dilettato nello scegliere i colpi migliori dei campioni che hanno fatto la storia del tennis: non manca nessuno dei Big Three.
13:05
I precedenti tra Alcaraz e Fritz
I precedenti dicono 4-1 per Alcaraz, ma in realtà sarebbe più corretto parlare di 4-0: l’unico successo di Fritz risale alla Laver Cup di quest’anno, poco più di un match d’esibizione, vinto 6-3 6-2. Poche settimane dopo, a Tokyo, lo spagnolo si è preso la rivincita in finale con un secco 6-4 6-4, nonostante i problemi alla caviglia sinistra.
13:04
A che ora Alcaraz-Fritz
Il match tra Alcaraz e Fritz è in programma alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming, ecco dove.
Torino