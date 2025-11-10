Musetti-Fritz diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi live

15:07

Musetti cancella un set point e prova a ricucire lo strappo: 5-3 Fritz

Turno di battuta complesso per il carrarino che, sul 30 pari, manda fuori il rovescio e concede un set point allo statunitense. Lorenzo, con le spalle al muro, sale in cattedra e lo annulla: si va ai vantaggi. Qui 'Muso' vince due punti consecutivi e conferma la battuta. Fritz, al cambio di campo, servirà per chiudere il primo set.

15:02

Fritz 'vede' il primo set: 5-2 con Musetti

Turno di battuta a 15 per l'americano, dominante al servizio. Ora Lorenzo serve per restare nel primo parziale.

14:59

Musetti cancella tre palle break e dimezza lo svantaggio: Fritz conduce 4-2

Lorenzo tiene, a fatica, il turno di battuta: sotto 15-40, l'azzurro cancella due palle break ristabilendo la parità nel game. Ai vantaggi e con un bel dritto, Lorenzo annulla anche la terza occasione di 5-1 per l'americano, poi tiene il turno di battuta con un meraviglioso rovescio incrociato.

14:50

Fritz consolida il break e vola sul 4-1 con Musetti

Turno di battuta a 30 per lo statunitense che chiude il game con uno smash da urlo, consolidando il break.

14:46

C'è il break di Fritz: Taylor avanti 3-1 su Musetti nel primo set

Lo staunitense strappa il servizio all'azzurro e prova a dare un indirizzo preciso al primo parziale. Quarto game vietato ai deboli di cuore: Lorenzo parte alla grande, volando sul 40-15 però commette un pesante doppio fallo e successivamente perde lo scambio a rete mandando fuori una volée incrociata. Si va ai vantaggi: Fritz è più concentrato e, con un'ottima risposta, sfrutta la seconda palla break del quarto gioco per strappare il servizio al carrarino.

14:36

Fritz annulla quattro palle break e tiene il servizio: 2-1 con Musetti

Ottimo game di Lorenzo in risposta: il carrarino, sfruttando i passaggi a vuoto di Taylor, vola sul 40-15 guadagnandosi due palle break: l'azzurro spreca la prima mandando lungo il rovescio lungolinea, poi Taylor - con un servizio vincente - trova il 40 pari. Ai vantaggi, l'americano cancella altre due palle break facendo affidamento sulle prime di servizio, poi vince due punti consecutivi e chiude il game riportandosi in vantaggio.

14:27

Musetti pareggia subito i conti: 1-1 con Fritz

Turno di battuta a zero il carrarino che, con la prima, domina il secondo game del match: si esalta l'Inalpi Arena di Torino. Ristabilito l'equilibrio nel primo parziale.

14:24

Fritz muove per primo il punteggio nel match: 1-0 con Musetti

Taylor tiene il turno di battuta a 30 ma che fatica: Lorenzo vince il primo punto del match, complice l'errore con il dritto dell'americano che recupera e mette la freccia con l'ace (30-30). Il tennista toscano prima pareggia i conti (altro gratuito di Fritz con il dritto) poi commette due errori in risposta che permettono a Fritz di muovere per primo il punteggio nel set di apertura.

14:21

+++ Inizia il match tra Musetti e Fritz +++

Al via l'attesa sfida tra l'azzurro e lo statunitense: si parte con Taylor al servizio.

14:12

Musetti e Fritz in campo!

Lorenzo e Taylor fanno il loro ingresso all'Inalpi Arena, accolti dagli applausi del pubblico. L'azzurro, all'esordio alle Atp Finals, è visibilmente emozionato.

14:10

Atp Finals, il calendario completo

Da domenica 9 a venerdì 14 novembre (round robin):

Ore 11:30 - Doppio

Ore 14:00 - Singolare

Ore 18:00 - Doppio

Non prima delle 20:30 - Singolare

Sabato 15 novembre (semifinali)

Ore 12:00 - Doppio

Ore 14:30 - Singolare

Non prima delle 18:00 - Doppio

Non prima delle 20:30 - Singolare

Domenica 16 novembre (finali)

Ore 15:00 - Finale doppio

Ore 18:00 - Finale singolare

14:05

Atp Finals, Musetti e Fritz si riscaldano: è quasi tutto pronto a Torino per il debutto dell'azzurro!

Lorenzo e Taylor stanno completando il riscaldamento negli spogliatoi. Ancora pochi minuti di attesa e poi i due giocatori faranno il loro ingresso in campo.

13:57

Atp Finals, l'albo d'oro delle ultime cinque edizioni

Singolare:

2024: Jannik Sinner (Ita)

2023: Novak Djokovic (Ser)

2022: Novak Djokovic (Ser)

2021: Alexander Zverev (Ger)

2020: Daniil Medvedev

13:53

Sinner e Musetti "battono" Malgioglio e Fagnani: come cambia Belve con le Atp Finals

L'evento torinese sarà protagonista delle serate di Rai 2: per la prima volta nella storia ci saranno due azzurri al via nel torneo dei Maestri. APPROFONDISCI

13:49

Atp Finals, montepremi da record: mai così alto nella storia

Un montepremi da record per le Atp Finals 2025, il più alto nella storia dell'Atp: di 15,5 milioni di dollari la cifra complessiva in palio a Torino, dove il campione imbattuto potrebbe portarsi a casa 5,07 milioni di dollari. Di seguito il prize money...

SINGOLARE:

Campione imbattuto - 5.071.000 dollari

Vittoria in finale - 2.367.000 dollari

Vittoria in semifinale - 1.183.500 dollari

Vittoria in ogni match del girone - 396.500 dollari

Quota di partecipazione - 331.000 dollari

Riserva - 155.000 dollari

DOPPIO (premi per coppia):

Campioni imbattuti - 959.300 dollari

Vittoria in finale - 356.800 dollari

Vittoria in semifinale - 178.500 dollari

Vittoria in ogni match del girone - 96.600 dollari

Quota di partecipazione - 134.200 dollari

Riserva - 51.700 dollari

13:41

Lorenzo e il retroscena con Djokovic prima delle Atp Finals: "Ecco cosa mi ha detto..."

Ad aprire le porte delle Atp Finals a Lorenzo Musetti è stato Nole Djokovic, che ha comunicato la sua rinuncia subito dopo aver battuto lo stesso azzurro nella finale dell'Atp 250 di Atene. E proprio Musetti ha poi raccontato un retroscena: "Ecco cosa mi ha detto...". TUTTI I DETTAGLI

13:32

Le parole di Panatta su Musetti: "Secondo me..."

Alla vigilia del debutto di Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino, dove oggi inizierà il suo cammino sfidando lo statunitense Taylor Fritz, del tennista toscano ha parlato l'ex tennista azzurro Adriano Panatta: "Secondo me...". LEGGI TUTTO

13:24

Musetti contro Fritz: il bilancio dei precedenti

Quello di oggi alle Atp Finals sarà il sesto incrocio tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, con l'azzurro avanti 3-2 nel bilancio dei precedenti. Dopo i due successi colti dallo statunitense nel 2022, in tre set al primo turno sull'erba di Wimbledon e poi in due set sul cemento indoor nei quarti di Coppa Davis, le altre tre sfide se le è infatti aggiudicate tutte Musetti. Nel 2024 infatti il toscano è riuscito a battere Fritz ini due set nel primo turno del Masters di Monte-Carlo (terra rossa9, poi in cinque set nei quarti di Wimbledon e infine in due set negli ottavi delle Olimpiadi di Parigi (poi chiuse con il bronzo da Lorenzo).

13:15

Ranking Atp: Musetti perde una posizione ma resta in top 10

Qualche novità nel ranking Atp, in attesa dei verdetti delle Atp Finals di Torino in cui l'Italia del tennis fa il tifo per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, con quest'ultimo che perde una posizione ma resta in top 10.

13:07

Lorenzo accolto a Torino come una rockstar

Grande entusiasmo e tifosi in delirio per Lorenzo Musetti, tennista azzurro protagonista alle Atp Finals, che al suo arrivo a Torino è stato accolto come una rockstar da un bagno di folla. APPROFONDISCI

13:00

Musetti-Fritz: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di oggi tra l'azzurro Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz alle Atp Finals di Torino sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Inalpi Arena, Torino