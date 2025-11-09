Alcaraz-De Minaur diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi live

TORINO - L'attesa è finita: oggi, domenica 9 novembre, gli occhi del tennis mondiale saranno puntati su Torino per l'edizione 2025 delle Nitto Atp Finals . Nella suggestiva cornice dell' Inalpi Arena , il primo singolarista a scendere in campo sarà Carlos Alcaraz , il grande favorito - insieme a Jannik Sinner - per la conquista del titolo, impegnato all'esordio con l'australiano Alex De Minaur nel gruppo Jimmy Connors . Segui la diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

Primo set a Carlos Alcaraz, che si impone 7-6(5) su De Minaur dopo più di un’ora di gioco. Lo spagnolo era salito in vantaggio con il break nel quarto game, ma ha ceduto il servizio nel settimo. Il tiebreak, combattuto punto a punto, si chiude 7-5 per il numero due del mondo. Lo spagnolo dopo un ottimo inizio ha faticato, ma portato a casa il primo set.

Terzo break consecutivo nel secondo set, il secondo per Alcaraz. Sul 30-30 lo spagnolo accelera e conquista la palla break, che trasforma con una prima perfetta: 2-1 e di nuovo avanti nel punteggio.

De Minaur cala d’intensità e sbaglia troppo. Altro break per Alcaraz, che domina lo scambio e chiude il game sul 15-40 con un dritto lungolinea vincente. Lo spagnolo ora prende il controllo del set.

È un game intenso e ricco di scambi, ma ancora una volta Alcaraz emerge nei momenti chiave. Sul 30-40 annulla una palla break con una prima imprendibile, poi trova due punti consecutivi che gli valgono la rimonta e il game. Tocca ora a De Minaur servire per rimanere in partita.

Sul 40-30 De Minaur risponde bene e Alcaraz con il rovescio manda fuori: parità. Lo spagnolo mette pressione con un lungo scambio e trova l’errore dell’avversario: altra palla del match. Rovescio imprendibile: vince Carlos Alcaraz 7-6 6-2.

15:11

De Minaur c'è e fa 6-6: si va al tie break

Quarto ace per De Minaur, seguito da due prime vincenti. L’australiano è perfetto al servizio e tiene la battuta a zero. Si va al tiebreak per decidere il primo set.

15:08

Alcaraz avanti 6-5

Doppio fallo di Alcaraz sul 15-0, il secondo del match, ma lo spagnolo reagisce bene e si porta 40-15. Chiude con un ottimo scambio a rete: 6-5 Alcaraz. De Minaur servirà ancora per rimanere nel set.

15:03

De Minaur c'è: 5-5

De Minaur continua a servire bene: perfetto con la prima, meno incisivo con la seconda. Sul 30-30 piazza un ace e sfrutta l’errore di Alcaraz sulla palla corta per chiudere il game.

14:56

Alcaraz sul 5-4

Sul 40-30 arriva un nastro favorevole a Carlos: deviazione decisiva per il 5-4. Lo spagnolo tiene il servizio e prova a chiudere.

14:53

De Minaur, rimonta completata: 4-4

Sbaglia troppo Alcaraz mentre De Minaur non forza mai, fa palleggiare e incassa punti. Ora siamo sul 4-4.

14:48

Alcaraz sbaglia troppo e paga: 4-3

Alcaraz ha abbassato la concentrazione: un doppio fallo, una palla corta a rete e un dritto lungo facile facile. Prima palla break per De Minaur. Smash di Alcaraz, questa volta tutto perfetto: 40-40. Alex chiamato a rete chiude con il dritto in maniera perfetta. Dritto a rete e De Minaur va sul 4-3.

14:43

De Minaur accorcia: 4-2

Da 0-40 a vantaggio De Minaur. L’australiano rimonta alla grande giocando sempre ottimi colpi. Risposta sbagliata di Carlos e 4-2.

14:36

Alcaraz-De Minaur: 4-1

Sul 15-15 ecco il primo colpo del match a firma di Alcaraz: dritto incrociato che vale il 30-15 e il pieno di applausi. L’ace subito dopo è la ciliegina: 40-15. A rete lo slice di rovescio dello spagnolo: 40-30. Spara via il dritto de Minaur.

14:31

Break Alcaraz: 3-1

Accelerazione di Alcaraz e smorzata perfetta. Errore di De Minar con il rovescio e altra smorzata dello spagnolo. Che ritmo: tre palle del break: ne basta una. Rovescio lungolinea praticamente perfetto. 3-1.

14:27

Alcaraz tiene il servizio

Sul 40-15 due errori di Alcaraz su ottimi colpi di De Minaur. L’australiano è subito entrato bene. Rovescio fuori di Alex: banale. Volée sbagliata di Carlos sceso a rete: ancora pari. Due errori in risposta di De Minaur e 2-1 per lo spagnolo.

14:23

De Minaur pareggia: 1-1

Dopo un lungo scambio da 18 colpi, Alcaraz sbaglia di rovescio. L’australiano non concede nulla e chiude il game a zero.

14:20

Alcaraz già perfetto: due ace e 1-0

Alcaraz parte con il piede giusto al servizio. Non è un game semplice: De Minaur risponde in modo aggressivo sulle seconde dello spagnolo e, con un bel dritto, arriva sul 30-30. Ma qui Alcaraz alza il livello: due ace consecutivi e chiude il gioco, 1-0.

14:10

Via al riscaldamento

Iniziano a palleggiare Alcaraz-De Minaur. A breve il via dell'atteso match. Sarà lo spagnolo a servire per primo.

14:04

Ci siamo, sta per iniziare Alcaraz-De Minaur

Giochi di luce, effetti speciali e video di presentazione. È il momento dell'entrata in campo dei due tennisti.

13:57

Come funziona il meccanismo del girone

I primi due classificati di ciascun girone accedono alle semifinali. Il vincitore del Gruppo A affronterà il secondo classificato del Gruppo B, mentre il primo del Gruppo B sfiderà il secondo del Gruppo A.

13:50

13:45

Il regolamento delle Atp Finals: tutto quello che c'è da sapere

Le Atp Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori/coppie divisi in gironi da quattro ciascuno. I primi due classificati nei gironi staccano il pass per le semifinali. Il giocatore o il team primo nel Gruppo A affronta il giocatore o il team secondo nel Gruppo B e viceversa. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tie-break in tutti i parziali, compresa la finale. Anche le sfide del torneo di doppio sono tutte al meglio dei tre set, con punto secco (deciding point) sul 40 pari e Match Tie-break al terzo parziale.

13:40

Atp Finals, il ricco montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 331.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 396.500

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.183.500

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.367.000

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.071.000

13:35

Alcaraz-De Minaur, i precedenti

Il tennista spagnolo è avanti 4-0 nei confronti diretti. I due si sono affrontati due volte nel 2025, con Alcaraz che si è imposto prima nella finale dell'Atp 500 di Rotterdam (unica sfida sul cemento indoor) e poi nei quarti dell'Atp 500 di Barcellona.

13:25

Atp Finals, Alcaraz-De Minaur in tv e in streaming

Tutti gli incontri delle Atp Finals saranno trasmessi in esclusiva da Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match tra lo spagnolo e l'australiano sarà inoltre visibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android.

13:15

Atp Finals, Alcaraz-De Minaur: data e orario di inizio del match

La sfida tra Alcaraz e De Minaur, gara inaugurale delle Nitto Atp Finals 2025, si disputerà oggi - domenica 9 novembre - non prima delle 14:00 all'Inalpi Arena di Torino.

