venerdì 14 novembre 2025
Non iniziato11/14/2025, ore 7:45:
Alexander Zverev Ranking: 3
0
0
Felix Auger-Aliassime Ranking: 8

Zverev diretta Atp Finals: segui il match contro Auger Aliassime. Tennis oggi LIVE

Il tennista tedesco e il canadese si giocano un posto contro Alcaraz nelle semifinali a Torino: il racconto del match e tutti gli aggiornamenti
3 min
Aggiorna

Alexander Zverev contro Felix Auger-Aliassime: in palio un posto nelle semifinali delle Atp Finals di Torino. Il tedesco e il canadese si giocano il secondo posto in classifica alle spalle di Jannik Sinner, nel gruppo Bjorn Borg. Chi vince andrà ad aggiungere il suo nome a quello di Carlos Alcaraz, Alex De Minaur e Sinner all'elenco dei tennisti qualificato per la fase ad eliminazione diretta. Segui la cronaca testuale della sfida.

20:28

Grande attesa, anche senza italiani

La Inalpi Arena presenta il consueto colpo d'occhio, anche senza Sinner e Musetti protagonisti: grande attesa sugli spalti per la battaglia tra Zverev, già due volte campione delle Atp Finals, e l'underdog Auger-Aliassime, che non parte battuto.

20:14

Il Ranking Atp: Alcaraz Re del 2025

Carlos Alcaraz chiuderà il 2025 al numero 1 del Ranking Atp a prescindere dall'esito delle Finals di Torino. Ecco la classifica aggiornata: LEGGI QUI

20:04

Zverev nettamente in vantaggio negli scontri diretti

Quella tra Zverev e Auger Aliassime sarà la decima sfida tra il tedesco e il canadese: netta la prevalenza di Sascha nei confronti diretti con Felix, 6 vittorie contro 3 fin qui.

19:51

Sconfitti da Sinner, vittoriosi con Shelton: ora la resa dei conti

Sia Zverev che Auger Aliassime sono stati battuti da Sinner e hanno vinto contro Shelton, anche se in particolare il canadese si sta ancora chiedendo come abbia fatto a ribaltare il match con lo statunitense. La sfida di stasera è da resa dei conti.

19:44

In 'palio' c'è ... Alcaraz

Quello tra Zverev e Auger Aliassime è un vero e proprio spareggio, chi vince si conquista la qualificazione alle semifinali e soprattutto la sfida al nuovo numero 1 del Mondo, Carlos Alcaraz.

19:30

Tutto sulla sfida Zverev-Auger-Aliassime

Le info sulla sfida tra il tedesco Zverev e il canadese Auger-Aliassime. Orario, precedenti e come vedere il match in diretta (LEGGI TUTTO...)

Inalpi Arena - Torino

