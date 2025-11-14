Zverev diretta Atp Finals: segui il match contro Auger Aliassime. Tennis oggi LIVE
Alexander Zverev contro Felix Auger-Aliassime: in palio un posto nelle semifinali delle Atp Finals di Torino. Il tedesco e il canadese si giocano il secondo posto in classifica alle spalle di Jannik Sinner, nel gruppo Bjorn Borg. Chi vince andrà ad aggiungere il suo nome a quello di Carlos Alcaraz, Alex De Minaur e Sinner all'elenco dei tennisti qualificato per la fase ad eliminazione diretta. Segui la cronaca testuale della sfida.
20:28
Grande attesa, anche senza italiani
La Inalpi Arena presenta il consueto colpo d'occhio, anche senza Sinner e Musetti protagonisti: grande attesa sugli spalti per la battaglia tra Zverev, già due volte campione delle Atp Finals, e l'underdog Auger-Aliassime, che non parte battuto.
20:14
Il Ranking Atp: Alcaraz Re del 2025
Carlos Alcaraz chiuderà il 2025 al numero 1 del Ranking Atp a prescindere dall'esito delle Finals di Torino. Ecco la classifica aggiornata: LEGGI QUI
20:04
Zverev nettamente in vantaggio negli scontri diretti
Quella tra Zverev e Auger Aliassime sarà la decima sfida tra il tedesco e il canadese: netta la prevalenza di Sascha nei confronti diretti con Felix, 6 vittorie contro 3 fin qui.
19:51
Sconfitti da Sinner, vittoriosi con Shelton: ora la resa dei conti
Sia Zverev che Auger Aliassime sono stati battuti da Sinner e hanno vinto contro Shelton, anche se in particolare il canadese si sta ancora chiedendo come abbia fatto a ribaltare il match con lo statunitense. La sfida di stasera è da resa dei conti.
19:44
In 'palio' c'è ... Alcaraz
Quello tra Zverev e Auger Aliassime è un vero e proprio spareggio, chi vince si conquista la qualificazione alle semifinali e soprattutto la sfida al nuovo numero 1 del Mondo, Carlos Alcaraz.
19:30
Tutto sulla sfida Zverev-Auger-Aliassime
Le info sulla sfida tra il tedesco Zverev e il canadese Auger-Aliassime. Orario, precedenti e come vedere il match in diretta (LEGGI TUTTO...)