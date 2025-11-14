Dove vedere in tv Zverev contro Auger-Aliassime alle Atp Finals: orario e quando si gioca
TORINO - Resta solo un verdetto ancora da scrivere nei gironi delle Atp Finals di Torino, dove Carlo Alcaraz e Alex De Minaur hanno staccato il pass nel gruppo 'Jimmy Connors' che si è già concluso (eliminati Lorenzo Musetti e Taylor Fritz) e la stessa cosa ha fatto Jannik Sinner con un turno di anticipo nel gruppo 'Bjorn Borg', in cui il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime si giocheranno nello scontro diretto il secondo posto che garantisce l'altro pass.
Atp Finals 2025, montepremi da record
In palio, oltre alla gloria e ai punti per il ranking, anche i soldi di un montepremi da record (di 15,5 milioni di dollari la cifra complessiva), il più alto nella storia dell'Atp con il campione imbattuto che potrebbe portarsi a più di cinque milioni di dollari. Di seguito il prize money del torneo di singolare:
Campione imbattuto - 5.071.000 dollari
Vittoria in finale - 2.367.000 dollari
Vittoria in semifinale - 1.183.500 dollari
Vittoria in ogni match del girone - 396.500 dollari
Quota di partecipazione - 331.000 dollari
Riserva - 155.000 dollari
Zverev contro Auger-Aliassime: orario e quando si gioca
Le due ultime sfide del girone 'Bjorn Borg' alle Atp Finals di Torino sono in programma oggi (14 novembre) all'Inalpi Arena di Torino, dove saranno prima il numero 2 del mondo Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton (n.5 Atp) a scendere in campo nel pomeriggio, mentre Alexander Zverev (n.3 Atp) e Felix Auger-Aliassime (n.8 Atp) si sfideranno invece stasera (non prima delle ore 20:30) e chi vincerà andrà poi a giocarsi la semifinale con Carlos Alcaraz.
Dove vedere in tv e in streaming la sfida tra Zverev e Auger-Aliassime
Il match delle Atp Finals tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), ma sarà possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
TORINO - Resta solo un verdetto ancora da scrivere nei gironi delle Atp Finals di Torino, dove Carlo Alcaraz e Alex De Minaur hanno staccato il pass nel gruppo 'Jimmy Connors' che si è già concluso (eliminati Lorenzo Musetti e Taylor Fritz) e la stessa cosa ha fatto Jannik Sinner con un turno di anticipo nel gruppo 'Bjorn Borg', in cui il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime si giocheranno nello scontro diretto il secondo posto che garantisce l'altro pass.
Atp Finals 2025, montepremi da record
In palio, oltre alla gloria e ai punti per il ranking, anche i soldi di un montepremi da record (di 15,5 milioni di dollari la cifra complessiva), il più alto nella storia dell'Atp con il campione imbattuto che potrebbe portarsi a più di cinque milioni di dollari. Di seguito il prize money del torneo di singolare:
Campione imbattuto - 5.071.000 dollari
Vittoria in finale - 2.367.000 dollari
Vittoria in semifinale - 1.183.500 dollari
Vittoria in ogni match del girone - 396.500 dollari
Quota di partecipazione - 331.000 dollari
Riserva - 155.000 dollari