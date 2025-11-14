Dove vedere in tv Zverev contro Auger-Aliassime alle Atp Finals: orario e quando si gioca

TORINO - Resta solo un verdetto ancora da scrivere nei gironi delle Atp Finals di Torino, dove Carlo Alcaraz e Alex De Minaur hanno staccato il pass nel gruppo 'Jimmy Connors' che si è già concluso (eliminati Lorenzo Musetti e Taylor Fritz) e la stessa cosa ha fatto Jannik Sinner con un turno di anticipo nel gruppo 'Bjorn Borg', in cui il tedesco Alexander Zverev e il canadese Felix Auger-Aliassime si giocheranno nello scontro diretto il secondo posto che garantisce l'altro pass.