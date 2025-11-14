Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Dove vedere in tv Sinner-Shelton alle Atp Finals: orario e quando si gioca

Ultimo impegno della fase a gironi in quel di Torino per l'azzurro, già aritmeticamente primo nel girone e qualificato alle semifinali
3 min
Tagsjannik sinnerben sheltonAtp Finals

Oggi è il giorno del ritorno in campo di Sinner alle Atp Finals, già qualificato alle semifinali di Torino dopo le due vittorie nelle prime due gare contro Auger-Aliassime e Zverev. Jannik è già certo del primato nel Gruppo Borg e della qualificazione, dunque giocherà senza pressioni contro l'americano Ben Shelton, già eliminato dal torneo. In campo, comunque, intende mettere la voglia di continuare a incantare il pubblico italiano per proseguire nell'obiettivo di centrare ancora la finale a Torino.

Sinner contro Shelton, ma niente numero 1

Una cosa è già certa prima della sfida con Shelton: Sinner, in ogni caso, non chiuderà il 2025 da numero uno del mondo. Alcaraz, battendo Musetti, si è assicurato il primato nella classifica Atp a prescindere da come si concluderanno le Finals. LEGGI TUTTO

Sinner-Shelton, orario e quando si gioca 

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma venerdì 14 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.

I precedenti tra Sinner e Shelton

Il tennista azzurro è avanti 7-1 nei confronti diretta. Sconfitto nella sfida più datata, a Shanghai nel 2022, ha vinto le sette seguenti e senza perdere alcun set. 3-0 il bilancio in favore di Jannik se restringiamo il campo al 2025.

Dove vedere il match in tv 

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento: e sarà proprio il match tra Sinner e Shelton quello trasmesso in chiaro oggi. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay. 

Atp Finals 2025, il montepremi 

RISERVA – € 134.628 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496 

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 

VITTORIA DEL TORNEO DA IMBATTUTO – € 4.404.670

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

