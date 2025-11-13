Musetti-Alcaraz diretta Atp Finals: segui la sfida che vale la semifinale a Torino. Tennis oggi LIVE

Occasione della vita per Lorenzo Musetti alle Atp Finals 2025 di Torino. Dopo il ko di Fritz con De Minaur nel primo match dell'ultima giornata del Gruppo Connors, il carrarino è in piena corsa per conquistare una storica qualificazione alle semifinali. Dovrà 'solamente' battere Carlos Alcaraz e sarà certo di entrare tra i primi quattro nel Torneo dei Maestri. Dal canto suo, lo spagnolo avrà la grande chance di blindare il primo posto nel Ranking a prescindere dall'esito finale della competizione. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio .

21:02

Gioco a zero per Alcaraz: 3-2

Game dominato da Alcaraz, che si aggiudica a zero il turno di servizio. Poco da fare per Musetti, che riesce a battersi solamente sull'ultimo punto. Torna avanti lo spagnolo.

21:00

Musetti si esalta: Alcaraz raggiunto sul 2-2!

Secondo turno di servizio soffertissimo per Musetti, contro un Alcaraz che non molla nulla. Ancora una solida prima a sostenere il carrarino, che trova anche il suo primo ace.

20:52

Alcaraz chiude con un ace: 2-1 su Musetti

C'è partia, per adesso. Alcaraz tiene ancora il servizio a quindici, ma Musetti risponde bene e impenga lo spagnolo. Che però chiude il game con il primo ace del match.

20:49

Musetti praticamente perfetto: 1-1

Un solo errore, per eccesso di confidenza, ma anche una prima solidissima: anche Musetti tiene il gioco a quindici e pareggia subito i conti con Alcaraz.

20:46

Alcaraz si prende il primo game, solo un lampo per Musetti

L'incontro si apre con Alcaraz che tiene a quindici il turno di servizio. L'unico punto di Musetti è il rovescio del 15 pari, splendido.

20:43

Si comincia: Alcaraz al servizio

Inizia il match tra Musetti e Alcaraz, ultimo incontro del Gruppo Connors, che deciderà tutto in vista delle semifinali: primo servizio per lo spagnolo.

20:38

Giocatori in campo: tutto pronto per Musetti-Alcaraz

Giocatori finalmente in campo e Inalpi Arena che si accende con i consueti giochi di luci. Grande entusiasmo sugli spalti e tutto pronto per il match tra Musetti e Alcaraz, che stanno effettuando il riscaldamento in campo.

20:32

Sale la tensione alla Inalpi Arena di Torino

Inalpi Arena di Torino ancora una volta esaurita in ogni ordine di posto, sale la tensione e l'attesa in vista del match tra Musetti e Alcaraz, che tra qualche minuto faranno il loro ingresso in campo.

20:21

Alcaraz vuole infrangere un altro tabù

Match significativo anche per Alcaraz e non solo per l'occasione di blindare il primato nel Ranking Atp: Carlos ancora non ha mai trionfato nelle Atp Finals ed il match di questa sera potrebbe caricarlo ulteriormente in vista delle semifinali delle Finals.

20:04

Confronto diretto numero 9 tra Musetti e Alcaraz

Sta diventando una 'classica' la sfida tre Musetti e Alcaraz, che tra pochi minuti si affronteranno per la nona volta. I precedenti sorridono allo spagnolo, più che nettamente in vantaggio nei confronti diretti, nei quali conduce per 7-1.

19:53

Il percorso di Musetti e Alcaraz alle Finals

Due vittorie per Alcaraz, facile contro De Minaur e sofferta, in rimonta, su Fritz. Una sconfitta, con Fritz al debutto, ma appena tornato dal torneo di Atene e dall'epica battaglia in finale con Djokovic, e una vittoria, trovata ad un passo dall'eliminazione, contro De Minaur, per Musetti. Questo il cammino alle Finals di Torino dei due contendenti.

19:43

Tifosa d'eccezione per Musetti alla Inalpi Arena

Nell'Inalpi Arena che si annuncia gremita, come in ogni serata dall'inizio del torneo, spunta anche una tifosa d'eccezione per Musetti, in vista del match con Alcaraz. LE IMMAGINI

19:34

De Minaur 'destabilizzato' dal ko con Musetti

Era convinto di aver vinto, poi si è ritrovato ad assaporare il calice amaro della sconfitta, Alex De Minaur. L'australiano ha reagito battendo Fritz e ipotecando la qualificazione alle semifinali, ma ha raccontato con sincerità le sensazioni provate dopo il ko con Musetti. LEGGI QUI

19:28

Musetti e quell'occasione unica

La semifinale è lì ad un passo per Lorenzo Musetti, ma la beffa è che, al netto del ko di Fritz con De Minaur, per prendersela dovrà superare una prova titanica contro il numero 1 el Mondo Alcaraz. LEGGI QUI

19:20

Il match che decide tutto: Musetti-Alcaraz ai raggi X

Dalla definizione del tabellone delle semifinali delle Atp Finals 2025 a quella del numero 1 del Ranking fino a fine anno: la sfida tra Musetti e Alcaraz poteva essere ininfluente e invece decide tutto. LEGGI QUI

19:15

Musetti-Alcaraz: c'è tanto in palio

A chiudere il Gruppo Connors delle Atp Finals 2025 saranno Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, in un match che mette tanto in palio per entrambi i contendenti: il carrarino vincendo approderebbe ad una storica semifinale, lo spagnolo con un successo sarebbe certo di restare numero 1 del Ranking per il 2025.

Inalpi Arena - Torino