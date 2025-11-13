De Minaur racconta lo shock dopo il ko con Musetti: "Odiavo il tennis, ero in un momento buio..."

Inviato a Torino - La sconfitta contro Musetti aveva abbattuto tantissimo De Minaur, che in conferenza stampa era distrutto. Oggi si è preso una bella rivincita con una vittoria da ricordare contro Fritz . "Un paio di giorni fa - ha detto l'australiano - è stato uno dei giorni più difficili della mia carriera. Ero in un momento davvero, davvero buio. Potrei dirti che odiavo questo sport. Eccoci qui, due giorni dopo, e mi sento benissimo con me stesso (sorride). È incredibile".

De Minaur: "Così sono uscito dal momento buio"

Alex racconta poi come ha fatto a tirarsi fuori da quel momento così buio e difficile: "A dire il vero, sono incredibilmente fortunato per il supporto che ho, devo ringraziare tutte le persone che mi circondano, ogni singolo membro del mio team, e Katie Boulter. Sono riusciti, o almeno ci hanno provato, a farmi ragionare e a tirarmi fuori da un momento molto buio. A volte, quando ti trovi in ​​quel posto buio, fai pace. Inizi a preoccuparti meno, giusto? Alla fine puoi concentrarti su altri elementi e non sui risultati. Per la prima volta da tanto tempo, mi sono dimenticato dei "cosa sarebbe successo se", dei risultati, di cosa sarebbe successo se avessi sbagliato questo tiro, di cosa sarebbe successo se avessi perso la partita. Mi sono semplicemente impegnato a giocare come volevo dal primo punto all'ultimo. Un paio di giorni fa non l'ho fatto. È questo che mi ha fatto così male. Oggi sapevo che, qualunque cosa accadesse, volevo essere orgoglioso delle mie decisioni, del mio atteggiamento aggressivo e volevo scendere in campo e provare a vincere la partita".

De Minaur: "Ringrazio il pubblico"

Oggi è arrivata la prima vittoria a Torino, De Minaur ha voluto ringraziare anche il pubblico: "Finalmente ho vinto qui a Torino. Voglio solo ringraziare tutti: amo l’Italia, amo venire qua e giocare di fronte a questo pubblico. Contro Musetti è stata una sconfitta molto pesante, quindi sono contento di aver vinto oggi. Se vedrò la partita tra Alcaraz e Musetti? Qualsiasi cosa succeda, non penserò troppo al tennis ma mi rilasserò con una bella cena".