Caccia a un posto nelle semifinali alle Atp Finals di Torino . E se Jannik Sinner nel girone 'Bjorn Borg' ha già staccato il pass con un turno di anticipo, nessuno è ancora certo della qualificazione nel gruppo 'Jimmy Connors' dove intanto c'è però un eliminato. Saluta infatti Torino lo statunitense Taylor Fritz (n.6 Atp), battuto dall'australiano Alex De Minaur (n.7 Atp) , che vincendo in due set (7-6, 6-3) 'aiuta' indirettamente Lorenzo Musetti . Battendo infatti lo spagnolo e numero uno del mondo Carlos Alcaraz con qualsiasi punteggio nel match in programma stasera (ore 20:30) , l'azzurro (n.9 Atp) conquisterebbe la qualificazione da primo del girone. Rivivi la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

15:59

De Minaur sulla sfida Musetti-Alcaraz: "Me ne andrò a cena"

"Amo l'Italia e venire qui. Un paio di giorni fa ho perso una partita che mi ha fatto molto male, quindi sono contento oggi di aver vinto qui davanti a voi". Così Alex De Minaur ha parlato dopo la partita vinta alle Atp Finals di Torino contro Taylor Fritz, rivolgendosi poi al pubblico in italiano: "Grazie mille a tutti". Per sapere se avrà un posto in semifinale l'australiano devve ora attendere la sfida di stasera tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz: "Non penserò troppo al tennis, mi rilasserò con una bella cena e una bella serata a Torino".

15:46

+++ De Minaur vince secondo set (6-3) e partita! +++

Alex De Minaur rimonta da 0-30 e tiene il servizio, chiudendo così il secondo set sul 6-3 (dopo essersi aggiudicato il primo al tie-break) e vincendo la sfida contro Taylor Fritz (eliminato). Per l'australiano (ancora in corsa per qualificarsi alle semifinali) è la prima vittoria alle Atp Finals (dove aveva perso tre partite nella passata edizione e due in questa).