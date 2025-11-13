Fritz-De Minaur diretta Atp Finals Torino: l'australiano vince in due set e 'aiuta' Musetti LIVE
Caccia a un posto nelle semifinali alle Atp Finals di Torino. E se Jannik Sinner nel girone 'Bjorn Borg' ha già staccato il pass con un turno di anticipo, nessuno è ancora certo della qualificazione nel gruppo 'Jimmy Connors' dove intanto c'è però un eliminato. Saluta infatti Torino lo statunitense Taylor Fritz (n.6 Atp), battuto dall'australiano Alex De Minaur (n.7 Atp), che vincendo in due set (7-6, 6-3) 'aiuta' indirettamente Lorenzo Musetti. Battendo infatti lo spagnolo e numero uno del mondo Carlos Alcaraz con qualsiasi punteggio nel match in programma stasera (ore 20:30), l'azzurro (n.9 Atp) conquisterebbe la qualificazione da primo del girone. Rivivi la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
15:59
De Minaur sulla sfida Musetti-Alcaraz: "Me ne andrò a cena"
"Amo l'Italia e venire qui. Un paio di giorni fa ho perso una partita che mi ha fatto molto male, quindi sono contento oggi di aver vinto qui davanti a voi". Così Alex De Minaur ha parlato dopo la partita vinta alle Atp Finals di Torino contro Taylor Fritz, rivolgendosi poi al pubblico in italiano: "Grazie mille a tutti". Per sapere se avrà un posto in semifinale l'australiano devve ora attendere la sfida di stasera tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz: "Non penserò troppo al tennis, mi rilasserò con una bella cena e una bella serata a Torino".
15:46
+++ De Minaur vince secondo set (6-3) e partita! +++
Alex De Minaur rimonta da 0-30 e tiene il servizio, chiudendo così il secondo set sul 6-3 (dopo essersi aggiudicato il primo al tie-break) e vincendo la sfida contro Taylor Fritz (eliminato). Per l'australiano (ancora in corsa per qualificarsi alle semifinali) è la prima vittoria alle Atp Finals (dove aveva perso tre partite nella passata edizione e due in questa).
15:42
L'americano salva un match point e resta a galla
Orgoglio Fritz: l'americano annulla un match-point sul 30-40 e tiene il servizio ai vantaggi. De Minaur resta comunque avanti (5-3) e ora andrà a servire per portare a casa la vittoria.
15:36
L'australiano tiene il servizio: 5-2
Servizio portato a casa senza concedere palle break da De Minaur, che riallunga così sul 5-2 nel secondo set della sfida contro Fritz.
15:31
Fritz non molla e prova a restare in partita
Taylor Fritz non molla: con due ace l'americano tiene il servizio a 15 e riaccorcia le distanze da Alex De Minaur, che resta in vantaggio di un break e ora conduce 4-2 nel secondo set.
15:27
De Minaur non concede occasioni e riallunga: 4-1
Alex De Minaur chiude il game con un serve and volley e tiene il servizio a 15, riallungando così sul 4-1 nel secondo set della sfida contro Taylor Fritz.
15:24
Reazione del californiano, che muove il punteggio
Reazione di Taylor Fritz: il californiano tiene il servizio, muovendo così il punteggio nel secondo set della sfida contro Alex De Minaur, che è ora avanti 3-1.
15:20
Fritz in diffocoltà, l'australiano non rallenta e va in fuga
Taylor Fritz in difficoltà contro un Alex De Minaur che non rallenta: l'australiano consolida il break e ora è in fuga, avanti 3-0 nel secondo set dopo essersi già aggiudicato il primo al tie-break.
15:17
Break a zero per De Minaur, che allunga sul 2-0
Break a zero per Alex De Minaur: l'australiano allunga così sul 2-0 nel secondo set del match contro l'americano Taylor Fritz, che sembra ora in difficoltà dopo aver perso il primo parziale al tie-break.
15:13
L'australiano parte bene in battuta nel secondo set
Alex De Minaur parte bene in battuta nel secondo set: l'australiano tiene il servizio senza concedere palle break a Taylor Fritz e si porta subito avanti 1-0.
15:09
+++ De Minaur vince tie-break (7-3) e primo set +++
De Minaur vola subito sul 6-1 e poi chiude alla terza chance, vincendo il tie-break 7-3 e aggiudicandosi così il primo set di questa sfida contro Taylor Fritz.
15:06
Si gira con De Minaur avanti 5-1
Avvio di tie-break dominato da Alex De Minaur: si gira con l'australiano avanti 5-1 (e con due mini-break di vantaggio) sul californiano Taylor Fritz.
15:02
Nuovo aggancio dell'australiano: si va al tie-break
Servizio tenuto a 15 e senza affanni da De Minaur: l'australiano riaggancia Fritz sul 6-6, il primo set si deciderà al tie-break.
14:58
Fritz salva una palla break e torna avanti: 6-5
Game deciso ai vantaggi, con Fritz che salva una palla break e poi la spunta, tornando così avanti su De Minaur (6-5) e assicurandosi quantomeno il tie-break in questo primo set.
14:51
Si resta 'on serve' e si allunga il primo set
Servizio tenuto a 15 da Alex De Minaur, che chiude il game con un ace e riaggancia così Taylor Fritz sul 5-5: si allunga il primo set di questo match.
14:48
Rimonta da 0-30 anche per lo statunitense
Rimonta da 0-30 anche per Fritz: lo statunitense tiene il servizio e torna avanti 5-4 su De Minaur nel primo set di questa sfida torinese.
14:42
De Minaur reagisce e rimonta da 0-30
Reazione di De Minaur, che tiene il servizio (con palle nuove) rimontando da 0-30: l'australiano riaggancia così Fritz sul 4-4 nel primo set.
14:39
Servizio a zero e sorpasso per Fritz
Fritz tiene il servizio a zero ed effettua così il sorpasso su De Minaur, portandosi avanti 4-3 nel primo set di questa sfida alle Atp Finals di Torino.
14:37
Controbreak dell'americano e nuova parità: 3-3
Arriva il controbreak dell'americano Fritz, che sul 15-40 sfrutta la prima chance e riaggancia così l'australiano Alex De Minaur sul 3-3 nel primo set.
14:32
Servizio tenuto a fatica da Fritz
Reazione di Fritz che, pur faticando, tiene il proprio turno di battuta. Avanti 40-0, l'americano si fa rimontare ma poi la spunta ai vantaggi e accorcia le distanze da De Minaur: l'australiano è ora avanti 3-2 (e in vantaggio di un break) nel primo set.
14:27
Break consolidato da De Minaur che allunga sul 3-1
Break consolidato da De Minaur, che tiene il servizio senza concedere chance di controbreak a Fritz e allunga sul 3-1 nel primo set.
14:21
Arriva il break dell'australiano
Si rompe l'equilibrio nel primo set: Alex De Minaur strappa il servizio a Taylor Fritz, che sul 30-40 perde il game con un errore. Break dell'australiano che è ora avanti 2-1 nel primo set.
14:18
C'è la replica di De Minaur: avvio equilibrato
Ancora nessuna palla break: De Minaur replica a Fritz tenendo a sua volta agevolmente il servizio (nonostante un doppio fallo sul 401-5) e lo riaggancia sull'1-1 nel primo set.
14:14
L'americano parte bene in battuta: 1-0
Servizio tenuto in scioltezza da Fritz, che sul 40-0 commette un doppio fallo ma tiene poi il proprio turno di battuta a 15 e si porta avanti 1-0 su De Minaur nel primo set.
14:12
Iniziata la partita: è Fritz a servire per primo
Iniziata la partita, con Alex De Minaur che ha vinto il sorteggio e ha scelto di iniziare in risposta. Sarà Taylor Fritz a servire dunque nel primo game di questo match.
14:09
In corso il riscaldamento: tra poco via al match
In corso il riscaldamento per lo statunitense Taylor Fritz e Alex De Minaur, che tra poco si sfideranno nell'ultimo turno del girone 'Jimmi Connors' delle Atp Finals 2025. Per sperare di qualificarsi alle semifinali l'australiano deve vincere in due set.
14:05
Ingresso in campo tra gli applausi per lo statunitense e l'australiano
Lo statunitense Taylor Fritz e l'australiano Alex De Minaur hanno fatto il loro ingresso in campo tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti dell'Inalpi Arena di Torino. Tra poco via al riscaldamento prima del match che aprirà il terzo e ultimo turno del girone 'Jimmy Connors' delle Atp Finals 2025.
13:53
Fritz contro De Minaur: in cosa deve sperare Musetti
Lorenzo Musetti è ancora in corsa nel girone 'Jimmy Connors' delle Atp Finals di Torino. Se Alex De Minaur batterà oggi pomeriggio Taylor Fritz all'azzurro basterà sconfiggere Carlos Alcaraz stasera con qualsiasi punteggio per approdare alle semifinali. Se sarà invece lo statunitense a vincere contro l'australiano, il toscano per qualificarsi tra i migliori quattro dovrà superare lo spagnolo in due set.
13:46
La situazione nel girone 'Jimmy Connors'
Questa la situazione nel girone 'Jimmy Connors' delle Atp Finals 2025 dopo i primi due turni di Round Robin:
1) Carlos Alcaraz (Spagna) 2-0 (set 4-1; game 32-23)
2) Taylor Fritz (Usa) 1-1 (set 3-2; game 26-26)
3) Lorenzo Musetti (Italia) 1-1 (set 2-3; game 24-28)
4) Alex De Minaur (Australia) 0-2 (set 1-4; game 24-30)
13:37
Il cammino dello statunitense e dell'australiano a Torino
Una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite giocate alle Atp Finals 2025 di Torino per Taylor Fritz, inserito nel girone 'Jimmy Connors': lo statunitense (n.6 Atp) ha prima battuto Lorenzo Musetti (n.9 Atp) e ha poi perso con il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Due sconfitte invece per l'australiano Alex De Minaur (n.7 Atp), che ha perso prima contro lo spagnolo e poi contro l'azzurro.
13:30
Fritz-De Minaur: il bilancio dei precedenti
Quello di oggi alle Atp Finals di Torino sarà l'undicesimo confronto tra Taylor Fritz e Alex De Minaur, con il bilancio dei precedenti in perfetto equilibrio (5-5). Il 28enne statunitense (n.6 Atp) ha vinto nel 2021 al primo turno degli Us Open, nel 2022 agli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells e poi in semifinale a Eastobouren, per ripetersi nel 2024 proprio nelle Atp Finals (nel Round Robin) e poi nei quarti di Coppa Davis. Per il 26enne australiano (n.7 Atp) invece successo nel Round Robin delle Next Gen Atp Finals del 2018, poi nel 2019 in finale ad Atlanta e negli ottavi a Basilea, infine agli ottavi del Masters 1000 del Canada nel 2023 e nel Round Robin della United Cup 2024.