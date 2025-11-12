Sinner-Zverev diretta Atp Finals: segui il match di oggi LIVE

TORINO - Il Sinner bis è pronto ad andare in scena a Torino. Dopo l'esordio vittorioso contro Auger-Aliassime, messo ko in due set, Jannik vuole riaccendere le Atp Finals nella super sfida contro Zverev , il numero tre del mondo che arriva da due giorni di riposo dopo il successo contro Shelton. L'attesa per il campione altoatesino è alta, soprattutto per soddisfare la curiosità di molti, se non di tutti: sarà in grado di tenere la stessa intensità di gioco e lo stesso impressionante ritmo in battuta (21 punti su 21 con la prima di servizio nel primo set) visto contro Auger-Aliassime? Sarà anche questa la missione di Sinner, deciso più che mai ad arichiviare il passaggio alle semifinali. Segui tutto in diretta .

20:56

Zverev è più rapido: 1-1

Il secondo game è decisamente più breve, Zverev tiene il turno di battuta a quindici.

20:52

Primo game da dieci minuti, Sinner soffre

Non è partito a marce alte Sinner: sì cinque ace (quattro al centro), ma anche tre rovesci sbagliati (due a rete). Zverev ha preso la rete un paio di volte mettendo in difficoltà Jannik. Ai vantaggi, poi, l'azzurro riesce a prendersi il game e a tenere il servizio dopo quasi dieci minuti.

20:42

Si inizia: serve Sinner

Si comincia, Zverev sceglie di rispondere, al servizio parte Sinner.

20:33

Entrano Sinner e Zverev, boato del pubblico

È finita l'attesa, entrano in campo Sinner e Zverev accolti dal boato del pubblico, in estasi soprattutto (ovviamente) per l'ingresso di Jannik.

20:12

Francesca Michielin prima di Sinner-Zverev

A meno di venti minuti dall'inizio della partita la cantante Francesca Michielin sta intrattenendo il pubblico sugli spalti. Il clima inizia a scaldarsi.

19:57

Sinner e Zverev in semifinale: i calcoli

Sinner questa sera può centrare il primo traguardo, quello delle semifinali: vincendo, indipendentemente se in due o tre set, Jannik passerà il turno. Zverev invece ha bisogno di non lasciare nemmeno un set per strada.

19:41

Bremer e Allegri a vedere Sinner

Sono arrivati da pochi minuti sia Bremer, difensore della Juventus, sia Allegri, allenatore del Milan, all'Inalpi Arena per assistere al match di Sinner: due ospiti d'onore per Jannik.

19:31

Come sta Zverev

Zverev ha ammesso: "Ho avuto tempo per recuperare dal problema fisico di Parigi. Il mio chirurgo mi ha visitato a Monaco di Baviera subito dopo il rientro dalla Francia e tutto è andato per il meglio. In campo contro Shelton mi sono sentito benissimo. Non vedo l’ora di affrontare i prossimi match".

19:16

Sinner nel "girone dei 4 battitori"

Se è vero che il girone è ricco di grandi battitori, come confermato dallo stesso Sinner, è altrettanto evidente come nel gioco da fondo campo Auger, Zverev e Shelton siano molto diversi tra loro. "Hanno tre stili molto differenti, bisogna sapersi adattare. Quando conosci l’avversario è tutto un po’ diverso, contro Sascha sarà fondamentale il servizio. Percepisco il campo più veloce, più si consuma e più diventa rapido e quindi un break può fare la differenza per l’esito di un set" ha spiegato Jannik.

19:06

I precedenti tra Sinner e Zverev

I precedenti vedono Sinner avanti 5-4, ma va sottolineato come Jannik abbia conquistato le ultime quattro sfide, seppur spesso in match abbastanza equilibrati. Zverev è infatti uno dei pochi tennisti, quando il servizio funziona a dovere, a saper mettere in difficoltà l’azzurro come accaduto poche settimane fa a Vienna e lo scorso anno nella semifinale di Cincinnati.

19:06

A che ora Sinner-Zverev

Il match tra Sinner e Zverev è in programma alle 20:30. La sfida sarà visibile in diretta tv e streaming, ecco dove.

Torino