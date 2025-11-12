Sinner-Zverev diretta Atp Finals: segui il match di oggi LIVE
TORINO - Il Sinner bis è pronto ad andare in scena a Torino. Dopo l'esordio vittorioso contro Auger-Aliassime, messo ko in due set, Jannik vuole riaccendere le Atp Finals nella super sfida contro Zverev, il numero tre del mondo che arriva da due giorni di riposo dopo il successo contro Shelton. L'attesa per il campione altoatesino è alta, soprattutto per soddisfare la curiosità di molti, se non di tutti: sarà in grado di tenere la stessa intensità di gioco e lo stesso impressionante ritmo in battuta (21 punti su 21 con la prima di servizio nel primo set) visto contro Auger-Aliassime? Sarà anche questa la missione di Sinner, deciso più che mai ad arichiviare il passaggio alle semifinali. Segui tutto in diretta.
20:56
Zverev è più rapido: 1-1
Il secondo game è decisamente più breve, Zverev tiene il turno di battuta a quindici.
20:52
Primo game da dieci minuti, Sinner soffre
Non è partito a marce alte Sinner: sì cinque ace (quattro al centro), ma anche tre rovesci sbagliati (due a rete). Zverev ha preso la rete un paio di volte mettendo in difficoltà Jannik. Ai vantaggi, poi, l'azzurro riesce a prendersi il game e a tenere il servizio dopo quasi dieci minuti.
20:42
Si inizia: serve Sinner
Si comincia, Zverev sceglie di rispondere, al servizio parte Sinner.
20:33
Entrano Sinner e Zverev, boato del pubblico
È finita l'attesa, entrano in campo Sinner e Zverev accolti dal boato del pubblico, in estasi soprattutto (ovviamente) per l'ingresso di Jannik.
20:12
Francesca Michielin prima di Sinner-Zverev
A meno di venti minuti dall'inizio della partita la cantante Francesca Michielin sta intrattenendo il pubblico sugli spalti. Il clima inizia a scaldarsi.
19:57
Sinner e Zverev in semifinale: i calcoli
Sinner questa sera può centrare il primo traguardo, quello delle semifinali: vincendo, indipendentemente se in due o tre set, Jannik passerà il turno. Zverev invece ha bisogno di non lasciare nemmeno un set per strada.
19:41
Bremer e Allegri a vedere Sinner
Sono arrivati da pochi minuti sia Bremer, difensore della Juventus, sia Allegri, allenatore del Milan, all'Inalpi Arena per assistere al match di Sinner: due ospiti d'onore per Jannik.
19:31
Come sta Zverev
Zverev ha ammesso: "Ho avuto tempo per recuperare dal problema fisico di Parigi. Il mio chirurgo mi ha visitato a Monaco di Baviera subito dopo il rientro dalla Francia e tutto è andato per il meglio. In campo contro Shelton mi sono sentito benissimo. Non vedo l’ora di affrontare i prossimi match".
19:16
Sinner nel "girone dei 4 battitori"
Se è vero che il girone è ricco di grandi battitori, come confermato dallo stesso Sinner, è altrettanto evidente come nel gioco da fondo campo Auger, Zverev e Shelton siano molto diversi tra loro. "Hanno tre stili molto differenti, bisogna sapersi adattare. Quando conosci l’avversario è tutto un po’ diverso, contro Sascha sarà fondamentale il servizio. Percepisco il campo più veloce, più si consuma e più diventa rapido e quindi un break può fare la differenza per l’esito di un set" ha spiegato Jannik.
19:06
I precedenti tra Sinner e Zverev
I precedenti vedono Sinner avanti 5-4, ma va sottolineato come Jannik abbia conquistato le ultime quattro sfide, seppur spesso in match abbastanza equilibrati. Zverev è infatti uno dei pochi tennisti, quando il servizio funziona a dovere, a saper mettere in difficoltà l’azzurro come accaduto poche settimane fa a Vienna e lo scorso anno nella semifinale di Cincinnati.
19:06
A che ora Sinner-Zverev
Il match tra Sinner e Zverev è in programma alle 20:30. La sfida sarà visibile in diretta tv e streaming, ecco dove.