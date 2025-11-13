Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Musetti-Alcaraz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo l'epica vittoria ai danni di De Minaur, il carrarino oggi torna in campo per sognare la qualificazione: sfiderà il leader del ranking e del girone
3 min
TagsLorenzo MusettiCarlos AlcarazAtp Finals

Lorenzo Musetti è riuscito a trasformare in un match imperdibile e tutto da vivere quello che rischiava di essere un incontro senza nulla in palio. L'ha fatto sconfiggendo per 7-5 3-6 7-5 Alex De Minaur, tenendo vive le proprie speranze di qualificazione in semifinale e rimandando il discorso alla terza e ultima giornata del Gruppo Jimmy Connors. Nell'ultimo impegno del round robin alle Atp Finals di Torino, Musetti oggi affronterà Carlos Alcaraz. Per proseguire il cammino nel torneo non può far altro che vincere, possibilmente in due set. Una sconfitta, invece, regalerebbe ad Alcaraz in un colpo solo la vetta del girone e la certezza di finire il 2025 al numero 1 del mondo. Lorenzo potrà contare sul sostegno del pubblico dell'Inalpi Arena, ma sarà inevitabilmente il murciano a partire favorito.

Musetti-De Minaur, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi giovedì 13 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 20:30.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Il tennista spagolo conduce 6-1 nei confronti diretti. L'unico trionfo di Lorenzo risale al primo incontro tra i due, nel 2022 sulla terra rossa di Amburgo.

Dove vedere il match in tv 

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay. 

Atp Finals 2025, il montepremi 

RISERVA – € 134.628 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496 

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388 (200 punti) 

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988 (400 punti) 

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976 (500 punti) 

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670 (1500 punti)

Tutte le news di Nitto Atp Finals

