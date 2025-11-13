Musetti-Alcaraz, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti è riuscito a trasformare in un match imperdibile e tutto da vivere quello che rischiava di essere un incontro senza nulla in palio. L'ha fatto sconfiggendo per 7-5 3-6 7-5 Alex De Minaur, tenendo vive le proprie speranze di qualificazione in semifinale e rimandando il discorso alla terza e ultima giornata del Gruppo Jimmy Connors. Nell'ultimo impegno del round robin alle Atp Finals di Torino, Musetti oggi affronterà Carlos Alcaraz. Per proseguire il cammino nel torneo non può far altro che vincere, possibilmente in due set. Una sconfitta, invece, regalerebbe ad Alcaraz in un colpo solo la vetta del girone e la certezza di finire il 2025 al numero 1 del mondo. Lorenzo potrà contare sul sostegno del pubblico dell'Inalpi Arena, ma sarà inevitabilmente il murciano a partire favorito.