Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Alcaraz in semifinale e il numero 1 Atp, Musetti decide tutto: cosa può succedere e tutte le combinazioni

Una vittoria del carrarino contro lo spagnolo nell'ultimo match di giornata potrebbe aprire scenari incredibili anche per la prima posizione del ranking
2 min
Tagsjannik sinnerLorenzo MusettiCarlos Alcaraz

La sorprendente vittoria ottenuta in due set da Alex de Minaur su Taylor Fritz apre degli scenari incredibili per il Gruppo Jimmy Connors e per l'intera edizione delle Nitto Atp Finals 2025 ma anche per la corsa di numero uno alla fine dell'anno. In virtù del successo dell'australiano, Lorenzo Musetti sarà infatti padrone del proprio destino e in caso di vittoria con qualsiasi risultato contro Carlos Alcaraz conquisterebbe la semifinale da primo classificato nel girone. In caso di sconfitta sarebbe lo spagnolo a qualificarsi da primo, mentre De Minaur passerebbe il turno da secondo. 

Musetti può decidere anche la corsa al numero uno 

Con Sinner già qualificato in semifinale come primo classificato, in caso di vittoria di Musetti su Alcaraz sarebbe evitata una semifinale tutta italiana e i due azzurri potrebbero addirittura ritrovarsi l'uno di fronte all'altro per conquistare il titolo di Torino. Se lo spagnolo dovesse perdere contro Musetti sarebbe lui a qualificarsi in semifinale per secondo e ad andare ad affrontare proprio Sinner. Un'eventuale vittoria su Alcaraz in semifinale terrebbe vive anche le speranze di Sinner di chiudere al numero uno al mondo, dovesse eliminare lo spagnolo e poi vincere il torneo.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

Da non perdere

Sinner ferma l'allenamento per Bolelli/VavassoriBerrettini e la battuta su Sinner alle Finals

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS