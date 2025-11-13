Sinner-Alcaraz in semifinale e il numero 1 Atp, Musetti decide tutto: cosa può succedere e tutte le combinazioni

La sorprendente vittoria ottenuta in due set da Alex de Minaur su Taylor Fritz apre degli scenari incredibili per il Gruppo Jimmy Connors e per l'intera edizione delle Nitto Atp Finals 2025 ma anche per la corsa di numero uno alla fine dell'anno . In virtù del successo dell'australiano, Lorenzo Musetti sarà infatti padrone del proprio destino e in caso di vittoria con qualsiasi risultato contro Carlos Alcaraz conquisterebbe la semifinale da primo classificato nel girone. In caso di sconfitta sarebbe lo spagnolo a qualificarsi da primo, mentre De Minaur passerebbe il turno da secondo.

Musetti può decidere anche la corsa al numero uno

Con Sinner già qualificato in semifinale come primo classificato, in caso di vittoria di Musetti su Alcaraz sarebbe evitata una semifinale tutta italiana e i due azzurri potrebbero addirittura ritrovarsi l'uno di fronte all'altro per conquistare il titolo di Torino. Se lo spagnolo dovesse perdere contro Musetti sarebbe lui a qualificarsi in semifinale per secondo e ad andare ad affrontare proprio Sinner. Un'eventuale vittoria su Alcaraz in semifinale terrebbe vive anche le speranze di Sinner di chiudere al numero uno al mondo, dovesse eliminare lo spagnolo e poi vincere il torneo.