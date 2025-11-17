Coppa Davis, Berrettini insieme a Cobolli e Volandri danno la carica: "Anche senza Sinner l'Italia è forte"

Mentre ancora luccicano i lustrini per il trionfo di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino , il tennis italiano è pronto a voltare già pagina, per tuffarsi nelle finali della cara e vecchia Coppa Davis, che vede gli azzurri campioni in carica impegnati a Bologna contro l'Austria. Capitan Volandri, Berrettini e Cobolli saranno tra i protagonisti e reclamano attenzione, per ribadire che c'è tennis oltre Jannik.

Volandri: "L'energia del gruppo farà la differenza"

Capitan Filippo Volandri non ha dubbi e dopo le vittoriose campagne già condotte, spiega così l'attesa per la nuova avventura in Davis: "Le scelte complicate non mi spaventano, perché sono quelle che ci hanno già fatto vincere due volte. Ora si riparte da zero, perché non giocheremo per la terza, ma per portare a casa il trofeo del 2025. Si annuncia una delle Final Eight più equilibrate di sempre, quindi non sottovaluteremo l'Austria di Melzer, con il quale ho condiviso tanti tornei e che oggi guida una nazionale forte. Per Sinner abbiamo tifato e con Sinner abbiamo sofferto, ma sono orgoglioso di aver trovato un gruppo dall'energia enorme, che potrà fare la differenza. C'è una motivazione enorme che si percepisce nell'aria...".