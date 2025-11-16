Sinner-Alcaraz diretta, finale Atp Finals: gli aggiornamenti da Torino, tennis oggi LIVE
Inviato a Torino - Sinner-Alcaraz, atto finale: a Torino va in scena la finale più scontata e più sognata, il meglio che il tennis può offrire. Tra loro due e gli altri c'è un abisso e lo hanno dimostrato anche alle Atp Finals, il torneo dei maestri. Carlos è il numero uno, però gli Slam se li sono divisi equamente: Australian Open e Wimbledon Jannik, Roland Garros e Us Open lo spagnolo. Ora l'ultima finale della stagione, vedremo come andrà a finire.
16:11
Meno di due ore alla finale, atmosfera calda
Mancano meno di due ore alla finale. Adesso all'Inalpi Arena è in corso la finale di doppio, il palazzetto si sta pian piano riempendo e l'atmosfera si riscalda.
15:57
Per Alcaraz è già il miglior risultato alle Finals
Per Carlos invece questo è il miglior risultato di sempre alle Finals. In due partecipazioni, una volta non ha superato il girone e una volta è uscito in semifinale con Djokovic.
15:57
Per Sinner è la terza finale consecutiva
Per Sinner questa è la terza finale consecutiva a Torino: la prima perse con Djokovic, poi trionfo con Fritz l'anno scorso e ora sfida Alcaraz.
15:56
L'abbraccio tra Sinner e Alcaraz
Dopo l'allenamento Sinner e Alcaraz si sono abbracciati. Tra i due c'è un grande rapporto, hanno iniziato il loro cammino alle Finals allenandosi insieme.
15:55
Sinner e Alcaraz usciti dall'hotel poco prima delle 13
Sinner e Alcaraz hanno lasciato l'hotel poco prima dell'una, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Alle 12:50 Jannik e alle 12:53 Carlos, entrambi accolti da un bagno di folla. All'Inalpi Arena hanno effettuato il classico riscaldamento con i rispettivi team.
Inalpi Arena - Torino