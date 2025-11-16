Sinner-Alcaraz diretta, finale Atp Finals: gli aggiornamenti da Torino, tennis oggi LIVE

Inviato a Torino - Sinner-Alcaraz , atto finale: a Torino va in scena la finale più scontata e più sognata, il meglio che il tennis può offrire. Tra loro due e gli altri c'è un abisso e lo hanno dimostrato anche alle Atp Finals , il torneo dei maestri. Carlos è il numero uno, però gli Slam se li sono divisi equamente: Australian Open e Wimbledon Jannik, Roland Garros e Us Open lo spagnolo. Ora l'ultima finale della stagione, vedremo come andrà a finire.

16:11

Meno di due ore alla finale, atmosfera calda

Mancano meno di due ore alla finale. Adesso all'Inalpi Arena è in corso la finale di doppio, il palazzetto si sta pian piano riempendo e l'atmosfera si riscalda.

15:57

Per Alcaraz è già il miglior risultato alle Finals

Per Carlos invece questo è il miglior risultato di sempre alle Finals. In due partecipazioni, una volta non ha superato il girone e una volta è uscito in semifinale con Djokovic.

15:57

Per Sinner è la terza finale consecutiva

Per Sinner questa è la terza finale consecutiva a Torino: la prima perse con Djokovic, poi trionfo con Fritz l'anno scorso e ora sfida Alcaraz.

15:56

L'abbraccio tra Sinner e Alcaraz

Dopo l'allenamento Sinner e Alcaraz si sono abbracciati. Tra i due c'è un grande rapporto, hanno iniziato il loro cammino alle Finals allenandosi insieme.

15:55

Sinner e Alcaraz usciti dall'hotel poco prima delle 13

Sinner e Alcaraz hanno lasciato l'hotel poco prima dell'una, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Alle 12:50 Jannik e alle 12:53 Carlos, entrambi accolti da un bagno di folla. All'Inalpi Arena hanno effettuato il classico riscaldamento con i rispettivi team.

Inalpi Arena - Torino