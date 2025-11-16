Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Sinner-Alcaraz, finale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista azzurro ha liquidato in due set De Minaur ed è tornato nell'atto conclusivo a Torino per il terzo anno di fila: quello che c'è da sapere sull'ultimo match
Tagsjannik sinnerNitto Atp FinalsCarlos Alcaraz

Prosegue il percorso netto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Dopo aver vinto il girone a punteggio pieno e senza perdere alcun set, il tennista azzurro ha superato in semifinale Alex De Minaur, infliggendo all'australiano la tredicesima sconfitta in altrettanti precedenti. Sinner ha inizialmente faticato a strappare la battuta all'avversario, mancando le prime 6 palle break, ma una volta ottenuto il break nell'undicesimo game del primo set non c'è stata storia e Jannik ha chiuso 7-5 6-2. Per il terzo anno consecutivo, il numero uno italiano ha dunque raggiunto la finale delle ATP Finals e sempre senza lasciare per strada neppure un set. Sulla sua strada oggi troverà Carlos Alcaraz, che ha superato in due set Auger-Aliassime.

Sinner-Alcaraz, orario finale e quando si gioca

La finale con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonista è in programma oggi domenica 16 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 18:00.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Jannik è in svantaggio per 10-5 nei confronti diretti. Inoltre, nel 2025 ha perso quattro delle cinque sfide contro lo spagnolo. Si tratterà tuttavia del secondo confronto in carriera sul cemento indoor (e il primo, Parigi 2021, non fa molto testo), superficie preferita dell'azzurro.

Dove vedere la finale in tv

La finale delle Nitto Atp Finals 2025 con Jannik Sinner verrà trasmessa in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere la finale in streaming sulle piattaforme NOW, Tennis Tv e RaiPlay. 

Atp Finals 2025, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496 

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

