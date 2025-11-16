Sinner-Alcaraz, finale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Prosegue il percorso netto di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Dopo aver vinto il girone a punteggio pieno e senza perdere alcun set, il tennista azzurro ha superato in semifinale Alex De Minaur, infliggendo all'australiano la tredicesima sconfitta in altrettanti precedenti. Sinner ha inizialmente faticato a strappare la battuta all'avversario, mancando le prime 6 palle break, ma una volta ottenuto il break nell'undicesimo game del primo set non c'è stata storia e Jannik ha chiuso 7-5 6-2. Per il terzo anno consecutivo, il numero uno italiano ha dunque raggiunto la finale delle ATP Finals e sempre senza lasciare per strada neppure un set. Sulla sua strada oggi troverà Carlos Alcaraz, che ha superato in due set Auger-Aliassime.
Sinner-Alcaraz, orario finale e quando si gioca
La finale con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonista è in programma oggi domenica 16 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 18:00.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Jannik è in svantaggio per 10-5 nei confronti diretti. Inoltre, nel 2025 ha perso quattro delle cinque sfide contro lo spagnolo. Si tratterà tuttavia del secondo confronto in carriera sul cemento indoor (e il primo, Parigi 2021, non fa molto testo), superficie preferita dell'azzurro.
Dove vedere la finale in tv
La finale delle Nitto Atp Finals 2025 con Jannik Sinner verrà trasmessa in diretta tv in Italia via satellite su Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, e in chiaro, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento. Inoltre, sarà possibile vedere la finale in streaming sulle piattaforme NOW, Tennis Tv e RaiPlay.
Atp Finals 2025, il montepremi
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388
VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670