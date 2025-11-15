Sinner-De Minaur diretta Atp Finals: segui la semifinale di oggi LIVE

TORINO - Tra Sinner e la sua seconda finale di fila alle Atp Finals c'è Alex De Minaur , l'australiano numero 7 del ranking che Jannik ha battuto sempre, dodici volte su dodici incroci. Un bilancio schiacciante che però, paradossalmente, impone all'azzurro di tenere ancora più alta la guardia. Fino a questo momento, a Torino, Sinner non ha ancora perso né un match né un set, chiudendo da imbattuto il girone di qualificazione. E se riuscisse a mantenere la striscia di vittorie inviolata, potrebbe mettere le mani su un bottino niente male . Parola al campo: segui in diretta la sfida.

15:25

Sinner tiene a zero il servizio

Servizio esterno e dritto, Sinner si costruisce benissimo il punto del 4-4 tenendo a zero il servizio.

15:22

De Minaur salva due palle break

Ancora niente break, Sinner lo sfiora e De Minaur salva due palle sul 40 per Jannik: 4-3 per l'australiano.

15:12

Sinner tiene a 15

Con il servizio esterno vincente anche Sinner tiene il turno in battuta: 3-3.

15:09

De Minaur tiene la battuta e fa 3-2

De Minaur tiene il passo di Sinner: zero pressione, anche il suo turno di battuta fila liscio. Regna l'equilibrio ancora.

15:05

Sinner si riporta in parità, è 2-2

Ecco il primo turno di battuta tenuto senza problemi da uno dei due: Sinner lascia a 15 De Minaur e il match torna in parità.

15:00

De Minaur fatica ma va sul 2-1

Altro game combattuto punto a punto sul servizio di De Minaur, che ai vantaggi ha la meglio. Ancora una volta sfuma la possibilità del break.

14:55

Rimonta di Sinner da 0-40, siamo 1-1

Il secondo game si apre con uno scambio bellissimo in cui è più De Minaur che prova a cambiare ritmo. Sinner si esibisce in una veronica, ma è l'australiano a chiudere poi il primo spettacolare 15. Jannik va sotto 40-0, ma con cinque punti consecutivi (tre ace) rimonta.

14:49

De Minaur salva due palle break

Apre con un ace De Minaur, ma Sinner innesta le marce alte e si porta sul 40-15. L'australiano annulla due palle break, rimonta e con fatica ai vantaggi tiene il servizio.

14:36

Sinner e De Minaur in campo

Entrano ora Sinner e De Minaur, boato del pubblico per Jannik. Sorteggio fatto, l'azzurro risponde. Riscaldamento e si parte.

14:05

Si avvicina l'inizio del match: il palazzetto inizia a riempirsi

L'Inalpi Arena comincia a colorarsi di arancione per Sinner. Tredicimila posti, tutto pieno anche per la semifinale.

13:56

Laila Hasanovic è già nel palazzetto per vedere Sinner-De Minaur

C'è anche Laila Hasanovic nel palazzetto. La fidanzata di Sinner sta pranzando nella lounge superiore con alcuni membri del team di Jannik.

13:44

Sinner e la striscia di 29 vittorie nell'indoor

Sinner ha una striscia aperta di 29 vittorie consecutive nell'indoor. L'ultima sconfitta l'ha subita due anni fa, proprio a Torino in finale con Djokovic.

13:31

Bolelli e Vavassori out in semifinale

Intanto l'Italia non potrà avere l'accoppiata in finale, singolare e doppio: Bolelli e Vavassori hanno perso in semifinale in doppio contro Patten/Heliovaara. Qui tutti gli aggiornamenti

13:18

Il cammino di Sinner e De Minaur ai gironi

Sinner ha chiuso il girone a punteggio pieno, centrando la qualificazione con un turno di anticipo da primo in classifica. De Minaur invece è passato con due sconfitte e una sola vittoria, grazie alla somma dei set vinti/persi.

13:10

Sinner-De Minaur, i precedenti sono impietosi: 12-0!

Sinner è un vero e proprio incubo per De Minaur, che lo ha affrontato per 12 volte e ha sempre perso.

13:02

Se Sinner va in finale, ecco chi trova

Se Sinner dovesse superare l'ostacolo De Minaur, troverebbe in finale uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime, impegnati nell'altra semifinale.

13:01

A che ora scende in campo Sinner

La semifinale tra Sinner e De Minaur non inizierà prima delle 14:30 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming, ecco dove.

Torino